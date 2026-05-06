中, 이란 불러 중재외교… 국제사회서 외교적 입지 강화

왕이·아라그치 외교회담

이미지 확대 전쟁 개전 후 처음 만난 中·이란 외무 왕이 중국 외교부장(오른쪽 두 번째)과 아바스 아라그치(맨 왼쪽) 이란 외무장관이 6일 베이징에서 회담하고 있다. 중국은 중동전쟁 이후 사태 수습을 위한 외교 행보를 이어 가고 있다.

베이징 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전쟁 개전 후 처음 만난 中·이란 외무 왕이 중국 외교부장(오른쪽 두 번째)과 아바스 아라그치(맨 왼쪽) 이란 외무장관이 6일 베이징에서 회담하고 있다. 중국은 중동전쟁 이후 사태 수습을 위한 외교 행보를 이어 가고 있다.

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세줄 요약 왕이 중국 외교부장과 아라그치 이란 외무장관이 베이징에서 회동해 중동 전쟁, 호르무즈 해협 안전, 핵 문제를 논의했다. 중국은 전면 휴전과 협상 지속을 강조했고, 미국은 중국의 영향력을 의식하며 이란에 압박 메시지를 전달하라고 촉구했다. 왕이·아라그치 베이징 회동, 중동 현안 논의

호르무즈 해협 안전 통행과 전면 휴전 촉구

미국 압박 속 중국의 중재 외교 부각

2026-05-07 14면

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미국과 이란이 대화 국면으로 전환될 가능성이 제기된 가운데 중국과 이란의 외교 수장이 베이징에서 회동했다. 중동 전쟁에서 물밑 중재 역할을 해왔던 중국이 다시 보폭을 넓히는 것으로 풀이된다.6일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장(장관)은 이날 베이징에서 아바스 아라그치 이란 외무장관과 가진 회담에서 중동 전쟁 등 국제 현안에 대해 논의했다. 아라그치 장관의 방중은 지난 2월 말 미국·이스라엘과의 전쟁 발발 이후 처음이다.왕 부장은 “(호르무즈) 해협 문제와 관련해 국제 사회는 해협의 정상적이고 안전한 통행 재개에 대해 공동의 우려를 하고 있다”며 “당사국들이 국제 사회의 요구에 신속히 대응하기를 희망한다”고 말했다. 이어 “현재 지역 정세는 전쟁에서 평화로 전환하는 시점에 있다”며 “중국은 전면적 휴전이 필수적이며 전쟁 재개는 바람직하지 않다고 보고 협상을 지속하는 것이 특히 중요하다”고 덧붙였다.아라그치 장관은 “해협 개방 문제는 조속히 해결할 수 있다”며 중국이 평화와 전쟁 종식을 위해 적극적인 역할을 하기를 기대한다고 밝혔다. 다만 도널드 트럼프 미 대통령의 고립 선박 지원 작전인 ‘프로젝트 프리덤’ 중단 발언에 관해서는 언급하지 않았다.양국은 핵 문제에 대해서도 의견을 나눴다. 왕 부장은 “핵무기를 개발하지 않겠다는 이란의 약속을 높이 평가한다. 이란은 평화적 핵 이용에 대한 정당한 권리를 갖고 있다”며 핵 문제를 놓고 미국과 대립 중인 이란의 입장에 무게를 실었다.중국의 초청으로 성사된 이번 회동은 미국이 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 위해 중국의 적극적인 역할을 촉구한 가운데 이뤄졌다. 마코 루비오 미 국무장관은 전날 백악관 브리핑에서 이란의 해협 봉쇄가 중국에도 해를 끼친다고 주장하며, 중국이 이란을 향해 “세계 경제를 인질로 잡지 말라”는 메시지를 직접적으로 전달해야 한다고 강조했다. 이란에 대한 중국의 영향력을 인정하는 동시에, 이란의 주요 군사 자금줄 역할을 해온 중국의 책임 있는 행동을 압박한 것으로 풀이된다.양국 외교장관이 트럼프 대통령의 방중을 일주일여 앞두고 머리를 맞댄 점도 주목받았다. 이란 원유의 최대 구매국인 중국으로서는 이번 전쟁의 종전이 시급한 만큼 적극적으로 중재에 개입하는 한편, 국제 사회에서의 외교적 입지를 강화하려는 계산이 깔려 있다는 분석이다.