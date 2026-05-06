중국인들 “SK하닉·삼전, 우리도 성과급 줘”…불만 터졌다는 현지공장 상황

중국 시안·우시 현지 직원들 요구

“한국 본사 보너스 수준 이미 공유”

이미지 확대 ‘성과급 상한폐지 실현하자’ 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 ‘투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회’에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘성과급 상한폐지 실현하자’ 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 ‘투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회’에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 2026.4.23 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스의 성과급 논란이 중국 현지 공장으로 확산했다. 시안과 우시 공장 일부 현지 채용 직원들이 본사와의 보상 격차를 문제 삼으며 성과급 확대를 요구한 것으로 알려졌다. 업계는 다른 해외 사업장으로도 번질 가능성을 우려했다. 성과급 논란, 중국 현지 공장으로 확산

시안·우시 공장 현지 채용직 보상 확대 요구

해외 사업장 전반으로 번질 가능성 우려

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삼성전자와 SK하이닉스의 성과급 논란이 국내 본사를 넘어 중국 현지 사업장으로 확산하는 분위기다. 반도체 업황 회복과 실적 개선에 따른 보상 기대가 커지는 가운데, 중국 현지 채용 직원들 사이에서도 성과급 인상 요구가 제기된 것으로 파악됐다.6일 업계에 따르면 삼성전자 중국 시안 반도체 공장과 SK하이닉스 중국 우시 반도체 공장 일부 현지 채용 직원들이 성과급 확대를 요구하고 있는 것으로 알려졌다.업계 관계자는 뉴데일리에 “해외 법인 현지 채용 직원들도 본사 직원들이 어느 정도 성과급을 받는지 대부분 알고 있다”며 “중국 포털과 온라인 커뮤니티에 삼성전자와 SK하이닉스의 실적, 성과급 관련 뉴스가 계속 올라오면서 보상 격차에 대한 불만이 커진 상황”이라고 전했다.삼성전자 시안 공장은 회사의 유일한 해외 낸드플래시 생산기지로, 전체 생산량의 약 40%를 담당하는 핵심 거점으로 알려져 있다. 현지 채용 인력 규모는 최소 3000명 이상으로 추정된다.다만 삼성전자 측은 시안 공장 현지 채용인들의 성과급 인상 요구와 관련해 “접수된 바 없다”는 취지로 선을 그은 것으로 전해졌다.SK하이닉스 우시 공장은 회사 D램 생산의 약 절반을 책임진다. 중국 내 근무 인원은 최소 4000명 수준으로 알려져 있다.SK하이닉스 관계자는 현지 채용인 성과급 인상 요구와 관련해 “나라별 특성에 맞게 성과급 체계를 운영하고 있다”고 밝혔다.문제는 성과급 인상 요구가 중국에 그치지 않을 수 있다는 점이다. 중국 현지 인력의 보상 수준이 조정될 경우 북미, 유럽 등 다른 해외 사업장에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.한 증권업계 관계자는 “중국인 직원들에게까지 성과급을 올려주면 다른 글로벌 사업장의 보상 요구로 이어질 가능성이 있다”며 “특히 임금 수준이 높은 미국 반도체 공장의 경우 성과급 비용 부담이 크게 늘어날 수 있다”고 말했다.반도체 업황 개선으로 실적 기대감은 커지고 있지만, 인건비와 성과급 부담이 동시에 확대될 경우 수익성과 주가에는 부담 요인이 될 수 있다는 분석도 제기된다.국내에서 시작된 성과급 갈등이 해외 핵심 생산기지로 번질 경우, 두 기업의 글로벌 인력 관리 전략도 시험대에 오르게 될 전망이다.