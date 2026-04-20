[속보] 종합특검, ‘통일교 수사 무마 의혹’ 경찰청 등 압수수색

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내란·김건희·해병 등 3대 특검이 마무리하지 못한 사건을 수사하고 있는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 ‘통일교 수사 무마 의혹’과 관련해 경찰에 대한 강제수사에 나섰다.20일 법조계에 따르면 종합특검팀은 이날 오전부터 경찰청, 강원경찰청, 춘천경찰서에 검사와 수사관을 보내 통일교 해외 원정 도박사건 수사 무마 의혹과 관련한 자료를 확보 중이다.앞서 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 경찰이 통일교 간부들의 원정도박 의혹과 관련해 통일교 전 세계본부장인 윤영호씨가 건진법사 전성배씨의 도움을 받아 이를 무마했다는 의혹을 수사했다.춘천경찰서가 2022년 6월쯤 한학자 총재 등 통일교 간부들이 2008~2011년 미국 라스베이거스 카지노에서 600억원 어치 도박을 했다는 정보를 포착했으나, 수사가 진행되지 않았다는 게 골자다.종합특검팀은 경찰로부터 확보한 자료를 분석해 당시 수사 무마가 있었는지 확인하는 한편, 조만간 관련자 소환에도 나설 것으로 보인다.