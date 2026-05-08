새에덴교회, ‘보훈의식 계승예배’…“보훈 정신 기리는 세대 통합 예배”

세줄 요약 새에덴교회가 10일 주일예배에서 ‘보훈의식! 기억을 넘어 계승으로’를 주제로 계승예배를 열었다. 조부모와 손주 세대가 함께 찬양하고 선언문을 낭독하며, 20년간 이어온 참전용사 보은행사의 의미를 다음 세대로 잇는 자리였다. 보훈의식 계승예배 개최, 세대 통합 예배

20년 보은행사 회고와 계승 선언문 낭독

이종찬 축사, 6월 추가 보은행사 준비

이미지 확대 경기 용인시 새에덴교회에서 지난해 연 보훈행사 모습. 새에덴교회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 경기 용인시 새에덴교회에서 지난해 연 보훈행사 모습. 새에덴교회 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 용인시 새에덴교회가 오는 10일 주일예배에서 ‘보훈의식! 기억을 넘어 계승으로’를 주제로 ‘보훈의식 계승예배’를 개최한다. 조부모 세대부터 손주 세대까지 전 연령이 함께하는 예배다.소강석 담임목사는 “2007년부터 올해까지 20년째 국내외 참전용사 초청 보은행사를 이어오고 있다”며 “호국 보훈의 달 6월 본행사에 앞서 가정의 달 5월에 특별 계승예배를 마련했다”고 의미를 설명했다.예배 순서는 크게 다섯 가지로 구성된다. 장년 찬양대와 어린이 합창단이 함께하는 연합 찬양을 시작으로, 2007년부터 20년간의 보은행사를 돌아보는 회고 영상이 상영된다. 이어 소 목사와 장년 세대 대표들이 강단에 올라 보훈의식 계승 선언문을 낭독하고, 미취학 아동부터 대학청년부까지 다음 세대 대표들이 이에 화답하는 계승 응답 순서가 진행된다. 마지막으로 전 성도가 태극기를 들고 애국가를 제창하는 보훈 서약으로 마무리된다. 독립운동가 이회영 선생의 손자인 이종찬 광복회장이 축사를 맡아 의미를 더한다.소강석 목사는 “20년간 새에덴교회는 말이 아닌 행동으로 참전용사와 국가유공자들을 섬겨왔다”며 “이번 계승예배를 통해 보훈 의식이 기성세대에서 다음 세대로 확산되는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.새에덴교회는 올해 6월 중 미국과 한국에서 참전용사 초청 보은행사를 추가로 준비하고 있다.