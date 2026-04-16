이런게 도농상생…괴산서울농장 농촌체험 도시민 신청 쇄도

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서울시민들이 괴산서울농장 프로그램에 참가해 농촌을 체험하고 있다. 괴산군 제공.
도시민의 귀농귀촌을 돕기 위한 괴산서울농장이 인기를 끌며 도농상생 모델로 주목받고 있다.
16일 괴산군에 따르면 지난해 서울시민 542명이 괴산서울농장 체험프로그램에 참여했다. 이는 2024년 427명보다 참여 인원이 약 27% 증가한 수치다.
서울시와 괴산군의 상생협력으로 탄생한 괴산서울농장은 2019년 괴산군 청천면 관평리 일원 8800㎡ 부지에 조성됐다. 각종 농사 체험장과 교육관, 다섯 가족이 머물 수 있는 숙박시설 등을 갖췄다.
서울시민이면 누구나 괴산서울농장 프로그램에 참여할 수 있다. 프로그램은 주말에 1박 2일씩 진행된다. 1인당 참가비 5만원만 내면 체험과 숙박, 식사가 모두 해결된다.
신청은 서울시 공공서비스 예약을 통해 하면 된다.
괴산서울농장의 인기 비결은 사계절 농촌생활을 생생하게 담아낸 밀착형 체험 프로그램이다.
봄에는 풍년을 기원하는 창포물 머리 감기를 하고 여름과 가을에는 유기농 감자와 표고버섯을 직접 캔다.
겨울철에는 괴산 특산물로 김장을 담그고 전통 장을 만든다.
지역 생태자원을 활용한 이색 프로그램도 호응을 얻고 있다. 참가자들은 괴산군 상징인 미선나무 자생지를 탐방하고 미선나무 향 캔들을 만든다.
먼저 농촌에 뿌리내린 선배 귀농인과의 간담회도 할수 있다.
대박 행진은 올해도 진행 중이다. 프로그램마다 다섯 가족을 모집하는데 오는 18일 예정된 ‘농며들다 딸기편’ 프로그램에 신청자가 몰려 경쟁률이 18대1에 육박했다.
김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다. 간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조
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군 관계자는 “괴산서울농장은 귀농을 꿈꾸는 도시민들을 위한 실전 훈련장”이라며 “프로그램을 늘려 괴산을 귀농 일번지로 만들겠다”고 밝혔다.
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괴산서울농장 체험프로그램의 2024년 대비 참여인원 증가율은?