경찰, ‘식사비 대납 의혹’ 이원택 의원 압수수색…이 의원“철저히 수사해 달라”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이원택 의원. 연합뉴스
더불어민주당 이원택 의원의 ‘식사비 대납’ 의혹을 수사 중인 경찰이 이 의원과 김슬지 도의원 사무실 등에 대해 압수수색을 단행했다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 15일 오전 이 의원 지역구 사무실과 김 도의원 사무실에 대한 압수수색을 진행했다. 경찰은 이 의원 휴대전화 등을 확보한 것으로 알려졌다.
이후 경찰은 도의회 기획행정위원회 사무국과 김슬지 의원실에 수사관을 보내 압수수색을 진행 중이다.
이 의원은 지난해 11월 29일 전북 정읍시의 한 음식점에서 열린 청년 간담회에 참석한 뒤 식사비 72만 7000원을 김 도의원에게 대납하게 한 혐의를 받는다.
김 도의원은 개인 카드와 도의회 기획행정위원장의 업무추진비 등으로 결제한 것으로 확인됐다.
김 도의원은 “이 의원이 자리를 뜨기 전 수행원이 음식점 주인에게 준 15만원으로는 식비를 모두 낼 수 없어 사흘 뒤 식당을 찾아가 당시 받은 금액을 합해 업추비 카드와 사비로 결제했다”고 해명했다.
이 의원은 자신의 식사비는 현금으로 지불했다고 혐의를 부인했다.
최기찬 서울시의원(금천구청장 예비후보), 금천구 특교금 총 40억 4300만원 서울시로부터 확보
더불어민주당 최기찬 금천구청장 예비후보(서울시의원, 재선)는 금천구 지역 현안 해결과 주민 생활환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금이 금천구에 총 40억 4300만원을 확보됐다고 밝혔다. 이번에 확보된 특별조정교부금은 주민 생활과 밀접한 복지·안전·교육·환경 분야 핵심 사업에 집중 투입되며, 금천구 전반의 정주 여건을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다. 주요 사업으로는 ▲안양천 시민친화형 친수공간 조성사업(낙하분수) 14억원 ▲시흥동 노인여가복합시설 건립 10억 5600만원 등이 포함됐다. 특히 안양천 친수공간 조성사업은 도심 속 대표 여가 공간을 확충하는 사업이며, 노인여가복합시설은 어르신들의 여가와 복지를 동시에 충족하는 거점 시설로 조성될 예정이다. 교육 분야에서도 의미 있는 성과가 반영됐다. ▲금천국제외국어센터 조성사업에 10억원이 투입되어 지역 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위한 교육 인프라가 구축될 예정이다. 이는 단순한 시설 조성을 넘어 금천구 교육환경의 질적 도약을 이끄는 기반이 될 것으로 기대된다. 주민 안전과 직결된 생활밀착형 사업도 다수 포함됐다. ▲호암로 진입로 옹벽 환경개선 사업 2억원 ▲탑골로 도로 안전 강화 대책 1억 20
서울시의회 바로가기
또 이날 입장문을 통해 “수사당국의 신속하고 철저한 수사를 요청드린다”며 “객관적 사실을 확인할 수 있는 CCTV 포렌식과 거짓말탐지기 등 가능한 수단을 적극 활용해 이번 수사가 오해와 왜곡을 바로잡고 실체적 진실에 이르는 과정이 되기를 기대한다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이원택 의원이 받는 혐의의 핵심은 무엇인가?