日다카이치, 야스쿠니 신사에 공물 봉납… 참배는 안 할 듯

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리가 15일 도쿄 총리 관저에서 열린 아시아 에너지 회복력 관련 온라인 정상회의에 참석하고 있다. 2026.4.21 일본 내각공보실 제공 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에 일본 총리가 15일 도쿄 총리 관저에서 열린 아시아 에너지 회복력 관련 온라인 정상회의에 참석하고 있다. 2026.4.21 일본 내각공보실 제공 AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다카이치 사나에 일본 총리가 춘계 예대제(제사) 시작일인 21일 도쿄 야스쿠니 신사에 ‘마사카키’라 불리는 제단용 공물을 봉납했다고 일본 교도통신이 전했다.통신에 따르면 다카이치 총리는 지난해 10월 취임 전까지 정기적으로 신사를 참배해 왔으며, 이번에는 직접 방문하는 대신 공물을 보내는 방식을 택한 것으로 보인다.다카이치 총리의 이러한 행보는 주변국과의 외교적 마찰을 의식하면서도 자국 내 보수층의 지지를 유지하려는 전략을 사용한 것이라고 통신은 해석했다.다카이치 총리는 취임 직전 자민당 총재만 맡고 있던 지난해 10월에도 참배는 하지 않고 ‘다마구시’로 불리는 공물 대금을 사비로 봉납한 바 있다.야스쿠니 신사의 이번 춘계 예대제는 이날부터 사흘간 진행될 예정이다.야스쿠니 신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만 6000여명의 영령을 추모하고 있다. 이 가운데 90％에 가까운 약 213만 3000위는 태평양전쟁과 연관돼 있다. 극동 국제군사재판(도쿄재판)에 따라 처형된 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범들도 합사돼 있다.