햇살과 일교차가 빚은 명품…청송사과, 14년 연속 ‘대한민국 대표브랜드’ 정상

이미지 확대 대한민국 대표브랜드 대상 시상식‘에서 2관왕을 차지한 청송군 관계자들이 기념사진을 찍고 있다.청송군 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 대표브랜드 대상 시상식‘에서 2관왕을 차지한 청송군 관계자들이 기념사진을 찍고 있다.청송군 제공

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경북 청송군은 청송 사과가 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상 시상식’에서 사과 브랜드 부문 대상을 받았다고 14일 밝혔다. 이 부문 14년 연속 대상이다.올해로 21회를 맞은 대한민국 대표브랜드 대상은 전문 기관이 소비자 조사를 기반으로 브랜드 인지도, 신뢰도, 만족도 등을 종합 평가해 시상한다.올해 사과 부문에서는 청송사과를 비롯해 총 8개 브랜드가 후보에 올랐다.청송사과는 최초 상기도, 보조 인지도, 차별화, 신뢰도, 리더십, 품질, 충성도 등 모든 항목에서 가장 높은 평가를 받았다.청송에서는 4600여 농가가 3360ha에서 연간 약 7만t의 사과를 생산하고 있다.청송군 관계자는 “해발 250m가 넘는 고지대, 연평균 일교차 13도 이상의 기후가 청송사과의 고품질을 유지해 주는 것 같다”고 말했다.