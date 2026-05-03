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고유가에 폐업한 美 초저가 항공… 34년 만에 운항 중단

미국의 대표적 초저가 항공사 스피릿항공이 영업 종료 사실을 알린 2일(현지시간) 한 남성이 플로리다주 포트로더데일 할리우드 국제공항에서 스피릿항공의 탬파행 항공편 탑승 수속을 준비하던 중 운항 취소 사실을 접하고 휴대전화를 보고 있다. 이미 수년간 재정난을 겪어 온 스피릿항공은 최근 이란전 여파로 인한 항공유 가격 급등으로 경영난이 심화한 상황에서 정부와의 긴급 구제 금융 협상에 실패하면서 결국 창립 34년 만에 폐업했다.

포트로더데일 AFP 연합뉴스