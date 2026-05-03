“끼리끼리 먹자판 잔치”…박용진, 삼성전자 노사 저격

세줄 요약 박용진 규제합리화위원회 부위원장이 삼성전자 노사 갈등을 비판했다. 그는 협상 테이블에 협력업체, 하청업체, 사내 비정규직의 몫이 빠져 있다며, 국민 지원을 받은 기업이 성과를 나눌 때 더 넓은 책임을 져야 한다고 지적했다. 박용진, 삼성전자 노사 갈등 동시 비판

협력업체·비정규직 배제한 협상 지적

국민 지원 받은 기업 책임 강조

이미지 확대 박용진 규제합리화위원회 부위원장. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 박용진 규제합리화위원회 부위원장. 뉴스1

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박용진 규제합리화위원회 부위원장이 노사 갈등 중인 삼성전자 노조와 사측 모두를 비판했다. 그는 국회의원 시절 ‘삼성 저격수’로 통했다.박 부위원장은 3일 소셜미디어(SNS)를 통해 “노사 협상 과정을 보면서 저는 매우 씁쓸한 느낌이 든다”며 “왜 여러분의 협상 테이블에는 삼성전자가 엄청난 성과를 만드는 과정에 함께 한 협력업체, 하청업체, 사내 비정규직에 대한 이야기는 없는가”라고 했다.그는 “삼성전자가 어려웠을 때 단가를 낮추거나 물량을 줄여 고통은 함께 나눠 왔을 이들에게 왜 잔칫날 함께 음식을 나눠 먹자는 이야기를 안 하느냐”고 반문했다.이어 “그저 이 천문학적 이익을 두고 동네 사람들과 함께 불러 음식 나눌 생각은 안 하고 대문 걸어 잠그고 끼리끼리 먹자판 잔치와 집안싸움에 몰두하는 모습 솔직히 불편하다”고 비판했다.그러면서 “사실 세제 혜택과 금융정책, 전력과 산업용수, 부지조성까지 삼성전자의 영업을 위해 국민 혈세를 동원해 얼마나 많은 배려와 지원을 하는지 삼성전자가 더 잘 알 것”이라며 “그런 면에서 삼성전자는 노사와 투자자들만의 것이 아니라 국민의 기업이기도 하다”고 했다.박 부위원장은 “성과급을 둘러싼 파업 갈등을 보며 불편하고 씁쓸한 느낌을 갖는 국민은 저 하나뿐이 아니다”라며 “삼성전자 노사 모두 그 불편한 시선을 잘 이해하고 헤아리지 않으면 이 불편함이 분노로 바뀔 것”이라고 했다.