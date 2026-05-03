수묵화 맥 이어온 운산 조평휘 화백 별세

세줄 요약 전통 수묵화의 맥을 이어 온 운산 조평휘 화백이 94세로 별세했다. 그는 홍익대에서 청전 이상범과 운보 김기창에게 동양화를 배우고, 1970년대부터 산수화에 전념했다. 1990년대에는 ‘운산산수’라는 독자적 화풍을 구축했다. 전통 수묵화 계승한 조평휘 화백 별세

홍익대서 이상범·김기창에게 동양화 수학

산수화 현대화와 ‘운산산수’ 화풍 구축

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김달진 미술자료박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 조평휘 화백.

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전통 수묵화의 맥을 이어 온 운산 조평휘 화백이 별세했다. 94세.3일 유족에 따르면 고인은 지난 2일 경기도의 한 요양병원에서 세상을 떠났다.1932년 황해도 연안에서 태어난 고인은 전쟁을 피해 인천으로 내려왔고 홍익대 회화과에서 청전 이상범(1897∼1972)과 운보 김기창(1913∼2001)에게 동양화를 배웠다.대학 졸업 후 추상화를 그리기도 했지만 1970년대부터는 산수화 작업에 전념했다. 1990년대 이후에는 ‘운산산수’로 불린 역동적인 화풍을 구축하며 독자적인 양식을 만들기도 했다.평생 산수화의 현대화를 위해 힘쓴 공로로 1999년 국민훈장 동백장을, 2010년 대한민국미술인상 등을 받았다. 2007년 대전시립미술관, 2014년 국립현대미술관 과천관, 2022년 대전시립미술관에서 대규모 회고전을 열었다. 그는 목원대 미대 교수와 운보미술관장을 지냈다.유족은 아들 조유환 에이엘로봇 상무, 딸 조윤미 씨, 사위 김종관 비트로시스 사장, 며느리 윤경희 숙명여대 경력개발처 특임교수 등이 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장, 발인은 5일이다.