울산 성내고가교서 화물차·경차 충돌… 60대 운전자 사망

이미지 확대 14일 오전 울산 북구 염포동 성내고가교에서 화물차와 경차가 출동했다. 교통사고 현장. 울산소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 14일 오전 울산 북구 염포동 성내고가교에서 화물차와 경차가 출동했다. 교통사고 현장. 울산소방본부 제공

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14일 오전 9시 25분쯤 울산 북구 염포동 성내고가교에서 화물차와 경차가 충돌해 60대 운전자가 숨졌다.경찰과 소방 당국에 따르면 왕복 2차선 도로를 반대 방향으로 주행하던 두 차량이 부딪치면서 경차 운전자 A씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.사고 직후 경차를 뒤따르던 승용차가 경차를 추돌하는 2차 사고가 이어졌으며, 사고 수습을 위해 아산로 동구 방면 진입이 한때 통제돼 일대 교통이 정체를 빚었다.경찰은 사고 차량 중 한 대가 중앙선을 침범했을 것으로 보고 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.