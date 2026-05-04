고유가 불안에 항공권 ‘선구매’ 몰렸다… 자동차·스마트폰 거래액 2배↑

데이터처, 2026년 3월 온라인쇼핑동향

“통신기기 증가, 3월 신제품 출시 영향”

전 상품군에서 서적만 -1.0%로 감소세

모바일쇼핑 거래액 전년 대비 11.6%↑

이미지 확대 [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 4일 서울 강서구 김포국제공항 국제선을 찾은 여행객들이 이동하고 있다.2026.05.04. jhope@newsis.com 닫기 이미지 확대 보기 [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 4일 서울 강서구 김포국제공항 국제선을 찾은 여행객들이 이동하고 있다.2026.05.04. jhope@newsis.com

이미지 확대 상품군별 온라인쇼핑 거래액(전년동월비) 증감 국가데이터처 제공 닫기 이미지 확대 보기 상품군별 온라인쇼핑 거래액(전년동월비) 증감 국가데이터처 제공

세줄 요약 3월 온라인쇼핑 거래액이 25조5770억 원으로 역대 최대를 기록했다. 중동 전쟁으로 유가가 오르자 유류할증료를 피하려는 항공권 선구매가 늘며 여행·교통서비스가 21.7% 증가했고, 자동차·통신기기 소비도 급증했다. 3월 온라인쇼핑 거래액 25조5770억 원으로 역대 최대

고유가 불안에 항공권 선구매 늘며 여행·교통 급증

자동차·통신기기 두 배 안팎 증가, 서적만 감소

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지난 3월 여행·교통서비스 분야 온라인 쇼핑 거래액이 전년 대비 22% 증가한 것으로 나타났다. 중동 전쟁으로 국제유가가 급등하자 유류할증료 인상을 피하기 위해 항공권을 미리 산 영향으로 풀이된다. 전체 온라인쇼핑 거래액은 처음으로 25조원대를 넘어 월별 거래액 기준 역대 최대치를 경신했다.국가데이터처는 4일 ‘2026년 3월 온라인쇼핑동향’에서 3월 온라인쇼핑 거래액이 25조 5770억 원으로 전년 동월(22조 5738억 원) 대비 13.3%(3조 32억 원) 증가했다고 밝혔다. 이는 2017년 통계 개편 이후 월별 거래액 기준으로 역대 최대다. 전월 대비로도 13.7% 증가하며 뚜렷한 반등 흐름을 보였다.상품군별로는 여행·교통서비스가 3조 3127억 원으로 전년보다 21.7% 증가하며 성장세를 주도했다. 자동차·자동차용품은 1조 1020억 원으로 109.9% 급증했고, 통신기기도 9455억 원으로 107.5% 늘며 고가 소비재 수요가 크게 확대됐다.권동훈 데이터처 서비스업동향과장은 “해외 여행 수요가 지속되는 상황에서 중동 상황 이후 고유가에 대비해 항공권을 미리 발권하려는 수요가 영향을 준 것으로 보고 있다”며 “통신기기는 3월 스마트폰 신제품 출시 영향으로 큰 폭으로 증가했으며 전기차 수요도 전년에 이어 여전히 강하게 유지된 것으로 보인다”고 설명했다.반면 서적(-1.0%)은 전 품목에서 유일하게 감소세를 나타냈다. 스포츠·레저용품(0.3%), 가방(1.9%), 가구(2.0%), 가전·전자(2.5%) 등에서도 증가세가 미미했다.모바일쇼핑 거래액은 19조 4088억 원으로 전년보다 11.6% 증가해 전체의 75.9%를 차지했다. 상품군별로는 음식서비스가 99.1%로 가장 많았고 이쿠폰서비스(91.1%), 애완용품(83.4%) 등이 뒤를 이었다.