울산시, 소상공인에 300억 금융 지원… 업체당 최대 8000만원

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울산시가 고환율과 중동 정세 불안 등 대외 여건 악화로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 300억원 규모의 금융 지원에 나선다.시는 이달부터 250억원 규모의 경영안정자금을 지원하고, 폐업 후 재창업하거나 휴업 뒤 영업을 재개한 소상공인을 위한 50억원 규모의 재기지원자금을 새로 편성했다고 14일 밝혔다.시는 경영안정자금을 상시노동자 10인 미만 제조·건설·운수업체와 5인 미만 도·소매업·음식점 등을 대상으로 업체당 최대 8000만원까지 지원한다. 1.2~2.5% 이내 대출이자의 일부는 시에서 부담한다.시는 재기지원자금도 최대 8000만 원까지 지원한다. 대상자는 관련 교육을 이수한 재창업·재개업 소상공인이다.경영안정자금은 16일, 재기지원자금은 17일부터 울산신용보증재단 누리집을 통해 선착순 접수한다. 자세한 내용은 울산신용보증재단 누리집 공고에서 확인할 수 있다.시 관계자는 “앞으로도 지역 소상공인의 회복과 재도약을 위해 맞춤형 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.