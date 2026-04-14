HD현대중공업 해군 잠수함 화재 합동감식… 경찰, 사고 원인 규명 나서

이미지 확대 HD현대중공업 울산조선소 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업 울산조선소 전경. 서울신문DB

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사망 사고를 낸 HD현대중공업 해군 잠수함 화재 사고 원인을 찾기 위한 합동감식이 14일 진행된다.울산경찰청은 국립과학수사연구원, 소방 당국, 고용노동부, 울산지검 등과 함께 이날 오전 10시 30분부터 HD현대중공업 울산조선소 잠수함 공장에서 합동감식에 나선다고 밝혔다. 감식은 화재 원인으로 추정된 잠수함 내 배터리룸을 중심으로 이뤄질 전망이다.감식팀은 배터리와 주변 배선 등을 살펴보고, 필요하면 관련 설비를 수거해 정밀 감식할 것으로 보인다.경찰은 합동감식과는 별도로, 화재 원인 규명을 위해 화재 당시 현장 작업자 등을 만나 기초적인 조사를 벌였으며, 당시 작업 내용, 안전 조치 등과 관련한 서류 일부를 확보해 분석하고 있다. 고용노동부도 작업 과정과 화재 예방 과정 등에 소홀함이 없었는지를 들여다보고 있다.앞서 지난 9일 오후 1시 58분쯤 HD현대중공업 울산조선소에서 창정비 중이던 해군 214급 잠수함 홍범도함에 불이 났다. 당시 잠수함 작업자 47명 가운데 46명은 대피했으나 협력업체 소속 60대 여성 근로자 1명은 고립됐다가 33시간여 만에 시신으로 수습됐다.