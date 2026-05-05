[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 5일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 5일

입력 2026-05-05 01:16
수정 2026-05-05 01:16
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36년생 : 마음을 열면 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.

48년생 : 반가운 소식이 들리는 때이다.

60년생 : 무리한 행동은 줄이라.

72년생 : 자신 있게 밀고 나가라.

84년생 : 초조함을 내려놓고 쉬라.

96년생 : 뜻밖의 길운이 스치는 날이다.



37년생 : 새로운 만큼 어려움도 있으니 단단히 준비하라.

49년생 : 이동과 변동이 유리한 날이다.

61년생 : 성급한 말은 삼가라.

73년생 : 시비는 멀리하는 편이다.

85년생 : 좋은 운이 들어오는 흐름이다.

97년생 : 마음의 여유를 챙기라.

호랑이

38년생 : 한 가지만 밀고 나가면 결실이 있다.

50년생 : 말다툼은 피하고 정리하라.

62년생 : 오후에 흐름이 좋아지는 때이다.

74년생 : 조급한 마음을 누그러뜨리라.

86년생 : 기분이 한결 가벼운 날이다.

98년생 : 화합이 가장 큰 이득이다.

토끼

39년생 : 도와주는 사람이 많으니 감사히 여겨라.

51년생 : 때를 기다리며 준비하라.

63년생 : 금전운이 밝게 트이는 때이다.

75년생 : 먼 소식이 기쁨이 되는 날이다.

87년생 : 가정의 경사가 따르는 흐름이다.

99년생 : 행운이 다가오는 하루이다.



40년생 : 냉가슴 앓지 말고 소통하면 풀린다.

52년생 : 내일을 위해 속도를 늦추라.

64년생 : 사람 문제는 거리를 두라.

76년생 : 운이 좋아도 방심 말라.

88년생 : 성과가 좋아 칭찬이 따른다.

00년생 : 일찍 정리하면 편안한 날이다.



41년생 : 인기와 신뢰가 넘치니 적극 활용하라.

53년생 : 차분함이 길을 여는 날이다.

65년생 : 지출이 늘어도 계획을 세우라.

77년생 : 금전운이 밝게 열리는 날이다.

89년생 : 일을 꼼꼼히 챙기라.

01년생 : 서두르지만 않으면 무난하다.



42년생 : 외출 시 소지품 관리를 철저히 하라.

54년생 : 움직임이 성과로 이어진다.

66년생 : 어려움도 기회로 바뀌는 날이다.

78년생 : 귀인의 도움이 따르는 때이다.

90년생 : 즐거움이 가득한 하루이다.

02년생 : 허황된 욕심은 멀리하라.



43년생 : 무사함을 감사히 여기고 기원하라.

55년생 : 바쁠수록 소득이 커진다.

67년생 : 베푼 만큼 돌아오는 날이다.

79년생 : 돈 거래는 신중히 하라.

91년생 : 집안에 경사가 있는 흐름이다.

03년생 : 휴식을 먼저 챙기라.

원숭이

44년생 : 오늘 하루 안정을 취하면 내일이 밝다.

56년생 : 행동을 차분히 다듬으라.

68년생 : 전화위복의 기회가 있는 날이다.

80년생 : 새 인연은 천천히 살피라.

92년생 : 어려운 이를 도우면 복이다.

04년생 : 겸손이 이익을 부르는 때이다.



45년생 : 남의 일에 참견하지 말고 자기 일에 집중하라.

57년생 : 결단을 단단히 내리는 날이다.

69년생 : 명예운이 따르는 하루이다.

81년생 : 친구의 인연이 도움이다.

93년생 : 중요한 약속이 생기는 흐름이다.

05년생 : 욕심을 줄이면 편안하다.



46년생 : 하나를 보면 열을 알 수 있는 날이다.

58년생 : 휴식이 오늘의 해답이다.

70년생 : 인정이 따르는 흐름이다.

82년생 : 기회를 기다리며 준비하라.

94년생 : 손실이 있어도 곧 메워진다.

06년생 : 일이 풀리니 마음이 놓인다.

돼지

47년생 : 움직이지 말고 때를 기다리는 것이 상책이다.

59년생 : 큰 욕심은 내려놓으라.

71년생 : 시비는 피하고 조용히 하라.

83년생 : 먼 일정은 줄이는 편이다.

95년생 : 시작이 좋으면 끝도 좋다.

07년생 : 분주해도 질서를 지키라.
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