긴 터널 갇힌 ‘건설업 고용’…32개월 연속 감소에 고령화까지

20대·40대 꾸준히 주는데 60대는 증가

건설기능인력 평균 연령도 51.7세

“숙련인력 없는데 청년은 건설업 비선호”

이미지 확대 지난달 30일 서울시내 건설현장에서 작업자들이 공사를 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 30일 서울시내 건설현장에서 작업자들이 공사를 하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 지난 8일 서울 시내 한 아파트 공사장의 모습. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 서울 시내 한 아파트 공사장의 모습. 뉴스1

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‘건설업 고용’이 불황이란 긴 어둠의 터널에 갇혀 탈출구를 찾지 못하고 있다. 전체 고용 지표에선 개선 흐름이 나타나는 가운데 건설업 고용만 32개월째 감소세다. 게다가 청년층 고용 감소에 따른 고령화가 진행 중인 상황에서 ‘건설 베테랑’마저 건설 현장을 떠나면서 건설업은 벼랑 끝으로 내몰리고 있다.고용노동부가 13일 발표한 ‘2026년 3월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향’에 따르면 지난달 고용보험 상시가입자는 1570만 4000명으로 전년 대비 26만 9000명(1.7%) 증가했다. 증가폭은 3개월 연속 20만명 후반대를 기록했다. 업종별로는 서비스업에서 28만명이 늘어 증가세를 견인했다.반면 건설업 가입자 수는 74만 5000명으로 전년 대비 9100명(1.2%) 감소하며 32개월 연속 내림세를 이었다. 연령별로 보면 20대 이하와 40대는 꾸준히 줄어드는 반면 60대 고령자의 유입은 늘고 있다. 지난달 기준 20대 이하 건설업 가입자 수는 5만 2100명으로 전년 대비 5100명이 줄고, 40대는 18만 2400명으로 1만 1600명이 줄었다. 모든 연령대 중 60대 이상만 8800명이 늘어 가입자 수 15만 5000명을 기록했다.특히 건설 현장에서 숙련 노동자가 급속도로 줄고 있다. 건설근로자공제회 연간 통계에 따르면 지난해 건설기능인력(기능원 및 관련 기능 종사자·장치기계조작 및 조립종사자)은 134만명으로 전년 145만 7000명에서 11만 7000명(8%)이 감소했다. 건설 기술직에 종사하는 기능원 및 관련 기능 종사자는 3만 8000명 감소했다.건설기능인력을 연령대별로 보면 50대 비중이 33.7%로 가장 컸고, 60대 이상 28.1%, 40대 21.5% 순이었다. 20대 이하·50대 비중은 감소한 반면 60대 이상 비중은 전년(25.4%) 대비 늘었다. 평균 연령은 51.7세였다.김광현 고려대 노동대학원 교수는 “건설업 특성상 늘어나는 고령 노동자는 숙련 노동자일 가능성이 크다”며 “숙련 인력을 확보하기 어려운 상황에서 청년층은 불황인 건설업 종사를 선호하지 않으면서 종사자가 고령에 집중되는 현상이 나타나고 있다”고 진단했다.노동부 관계자는 “건설업은 자재 관련 전후방 사업까지 전반적으로 불황이라 단기간에 고용이 늘어나는 반전이 나타나긴 쉽지 않다”며 “건설업 고령 종사자는 숙련된 인력일지라도 안전사고에 노출될 가능성이 커 관심을 기울이고 있다”고 했다.