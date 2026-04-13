긴 터널 갇힌 ‘건설업 고용’…32개월 연속 감소에 고령화까지

20대·40대 꾸준히 주는데 60대는 증가
건설기능인력 평균 연령도 51.7세
“숙련인력 없는데 청년은 건설업 비선호”
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지난달 30일 서울시내 건설현장에서 작업자들이 공사를 하고 있다. 뉴시스
‘건설업 고용’이 불황이란 긴 어둠의 터널에 갇혀 탈출구를 찾지 못하고 있다. 전체 고용 지표에선 개선 흐름이 나타나는 가운데 건설업 고용만 32개월째 감소세다. 게다가 청년층 고용 감소에 따른 고령화가 진행 중인 상황에서 ‘건설 베테랑’마저 건설 현장을 떠나면서 건설업은 벼랑 끝으로 내몰리고 있다.
고용노동부가 13일 발표한 ‘2026년 3월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향’에 따르면 지난달 고용보험 상시가입자는 1570만 4000명으로 전년 대비 26만 9000명(1.7%) 증가했다. 증가폭은 3개월 연속 20만명 후반대를 기록했다. 업종별로는 서비스업에서 28만명이 늘어 증가세를 견인했다.
반면 건설업 가입자 수는 74만 5000명으로 전년 대비 9100명(1.2%) 감소하며 32개월 연속 내림세를 이었다. 연령별로 보면 20대 이하와 40대는 꾸준히 줄어드는 반면 60대 고령자의 유입은 늘고 있다. 지난달 기준 20대 이하 건설업 가입자 수는 5만 2100명으로 전년 대비 5100명이 줄고, 40대는 18만 2400명으로 1만 1600명이 줄었다. 모든 연령대 중 60대 이상만 8800명이 늘어 가입자 수 15만 5000명을 기록했다.
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지난 8일 서울 시내 한 아파트 공사장의 모습. 뉴스1
특히 건설 현장에서 숙련 노동자가 급속도로 줄고 있다. 건설근로자공제회 연간 통계에 따르면 지난해 건설기능인력(기능원 및 관련 기능 종사자·장치기계조작 및 조립종사자)은 134만명으로 전년 145만 7000명에서 11만 7000명(8%)이 감소했다. 건설 기술직에 종사하는 기능원 및 관련 기능 종사자는 3만 8000명 감소했다.
건설기능인력을 연령대별로 보면 50대 비중이 33.7%로 가장 컸고, 60대 이상 28.1%, 40대 21.5% 순이었다. 20대 이하·50대 비중은 감소한 반면 60대 이상 비중은 전년(25.4%) 대비 늘었다. 평균 연령은 51.7세였다.
김광현 고려대 노동대학원 교수는 “건설업 특성상 늘어나는 고령 노동자는 숙련 노동자일 가능성이 크다”며 “숙련 인력을 확보하기 어려운 상황에서 청년층은 불황인 건설업 종사를 선호하지 않으면서 종사자가 고령에 집중되는 현상이 나타나고 있다”고 진단했다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 강동의 미래를 그리는 생활밀착형 특별조정교부금 23억 2000만원 교부 소식 전해
서울시의회 박춘선 의원(강동3, 국민의힘)이 13일 강일동과 고덕동 일대 생활환경 개선을 위한 특별조정교부금 총 23억 2000만원이 교부된다는 소식을 전했다. 이번 특별조정교부금은 주민 생활과 직결되는 보육·여가·보행 환경 개선에 초점을 맞춘 사업들로 구성돼, 아이 키우기 좋은 도시와 안전하고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 기반을 강화할 것으로 기대된다. 먼저 ‘구립 고덕2어린이집 및 키움센터 건립’ 사업에는 20억원이 투입된다. 해당 사업은 기존 어린이집을 철거한 후 어린이집과 키움센터를 함께 조성하는 것으로, 강동구 동남로82길 83 일대에 부지 194.20㎡, 연면적 484.00㎡ 규모(지하 1층~지상 4층)로 건립될 예정이다. 사업은 2025년 4월 착공해 2028년 1월 준공을 목표로 추진된다. 이를 통해 지역 내 보육 수요를 충족하고, 돌봄 공백 해소에 크게 기여할 것으로 보인다. ‘강일동 완충녹지 통행로 조성 사업’에는 1억 2000만원이 반영됐다. 강일동 686-1 일대 완충녹지(약 300.00㎡) 내에 주민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 통행로를 조성하는 사업으로, 2026년 4월부터 7월까지 추진될 예정이다. 기존 녹지 공간의 활
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노동부 관계자는 “건설업은 자재 관련 전후방 사업까지 전반적으로 불황이라 단기간에 고용이 늘어나는 반전이 나타나긴 쉽지 않다”며 “건설업 고령 종사자는 숙련된 인력일지라도 안전사고에 노출될 가능성이 커 관심을 기울이고 있다”고 했다.
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지난달 건설업 고용보험 가입자 수 증감 여부는?