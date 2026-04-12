[속보] 완도화재 실종 소방관도 숨진 채 발견…사망자 2명으로

이미지 확대 12일 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면 원동리의 한 냉동창고에서 불이 나 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다. 2026.4.12 뉴스1 (전남소방본부 제공) 닫기 이미지 확대 보기 12일 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면 원동리의 한 냉동창고에서 불이 나 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다. 2026.4.12 뉴스1 (전남소방본부 제공)

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12일 전남 완도군 냉동창고 화재 진압 중 실종된 소방관이 숨진 채 발견됐다. 이로써 인명 피해는 2명으로 늘었다.전남 완도소방서 등에 따르면 이날 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면 한 수산물 냉동창고(3693㎡)에서 불이 나 소방당국에 의해 3시간 만에 꺼졌다.이 불로 진화 작업에 투입된 40대 남성 A소방위와 30대 남성 B소방사가 숨졌다. 업체 관계자인 50대 남성 C씨도 연기를 들이마셔 병원으로 옮겨졌다.또 샌드위치 패널로 이뤄진 창고 대부분이 타거나 그을렸다.불이 나기 직전 창고에서는 에폭시 작업이 이뤄지고 있었던 것으로 파악됐다.당국은 장비 39대와 대원 115명을 투입해 불이 난 지 2시간 30여분 만인 오전 11시 1분쯤 큰 불을 껐다. 창고가 샌드위치 패널로 이뤄진 탓에 불길을 잡는데 어려움을 겪었던 것으로 전해졌다.완도경찰서는 조만간 화재원인 감식을 통해 화재 원인 규명에 나선다. 또 수사 대상과 관할 등에 대해서는 전남경찰청과 함께 협의할 방침이다.