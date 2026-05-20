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“회사 단톡방서 삼전·하닉 얘기하면 가만 안 둬” 경고한 부장님, 왜

하승연 기자
입력 2026-05-20 09:39
수정 2026-05-20 09:39
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세줄 요약
  • 회사 단톡방 주식 사담 금지 경고
  • 삼전·하닉 언급 시 진술서 작성 언급
  • 누리꾼들, 부장 반응 두고 갑론을박
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최근 국내 증시 열기가 이어지면서 투자 이야기가 일상화된 분위기가 이어지고 있는 가운데 한 부장의 메시지가 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 온라인 커뮤니티
최근 국내 증시 열기가 이어지면서 투자 이야기가 일상화된 분위기가 이어지고 있는 가운데 한 부장의 메시지가 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 온라인 커뮤니티


최근 국내 증시 열기가 이어지면서 투자 이야기가 일상화된 분위기가 이어지고 있는 가운데 한 부장의 메시지가 온라인상에서 화제를 모으고 있다.

20일 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘회사 단톡방에 충고 글 올린 부장님’이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

공개된 단체 채팅방 메시지에서 부장으로 추정되는 인물은 “잠시 외부에 볼 일이 있어 나간다”며 “오후에 들어오겠다”고 운을 뗐다.

이어 “단도직입적으로 여러분께 ‘충고’ 아니 ‘경고’한다”며 “회사는 일을 하러 오는 곳이지 동네 꼬마들이 놀이터 오듯 오는 곳이 아니다”라고 지적했다.

그는 “최근 주식 관련 사담을 나누는 분이 꽤 많던데 주식이나 기타 사담 나누지 말라”며 “지금 우리 실적을 보면 다들 정신 차려야 한다”고 강조했다.

이어 “삼전(삼성전자)이 어떻고 하닉(SK하이닉스)이 어떻고 하다가 제게 걸리면 진술서 작성하게 하고 정말로 가만 안 둘 것”이라고 경고했다.

해당 글을 접한 누리꾼들은 “참다 참다 폭발한 거 같다”, “회사 일 안 풀리는데 직원끼리 주식 얘기만 하고 있으면 화날 수 있다”, “부장 정도면 저런 말 할 수 있지” 등의 반응을 보였다.

일부 누리꾼들은 “부장이 삼성이나 하이닉스 샀으면 싱글벙글했을 것”, “진짜 고수는 회사에서 조용히 있는다” 등 농담 섞인 반응을 남기기도 했다.

이날 오전 9시 5분 코스피는 전일 종가와 비교해 46.51포인트(p)(0.64%) 하락한 7225.15를 기록하고 있다.

코스닥은 전일 대비 16.66포인트(p)(1.54%) 하락한 1067.70를 기록하고 있다.

서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 1.2원 오른 1509.0원에 출발했다.
하승연 기자
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