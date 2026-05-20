“회사 단톡방서 삼전·하닉 얘기하면 가만 안 둬” 경고한 부장님, 왜

세줄 요약 국내 증시 열기가 이어지는 가운데 회사 단톡방에 올라온 부장님의 경고 메시지가 온라인에서 화제다. 그는 회사는 일을 하러 오는 곳이라며 주식과 기타 사담을 나누지 말라고 했고, 삼전·하닉 얘기를 하다 걸리면 진술서까지 쓰게 하겠다고 밝혔다. 회사 단톡방 주식 사담 금지 경고

삼전·하닉 언급 시 진술서 작성 언급

누리꾼들, 부장 반응 두고 갑론을박

이미지 확대 최근 국내 증시 열기가 이어지면서 투자 이야기가 일상화된 분위기가 이어지고 있는 가운데 한 부장의 메시지가 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 온라인 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 최근 국내 증시 열기가 이어지면서 투자 이야기가 일상화된 분위기가 이어지고 있는 가운데 한 부장의 메시지가 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 온라인 커뮤니티

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 국내 증시 열기가 이어지면서 투자 이야기가 일상화된 분위기가 이어지고 있는 가운데 한 부장의 메시지가 온라인상에서 화제를 모으고 있다.20일 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘회사 단톡방에 충고 글 올린 부장님’이라는 제목의 게시물이 올라왔다.공개된 단체 채팅방 메시지에서 부장으로 추정되는 인물은 “잠시 외부에 볼 일이 있어 나간다”며 “오후에 들어오겠다”고 운을 뗐다.이어 “단도직입적으로 여러분께 ‘충고’ 아니 ‘경고’한다”며 “회사는 일을 하러 오는 곳이지 동네 꼬마들이 놀이터 오듯 오는 곳이 아니다”라고 지적했다.그는 “최근 주식 관련 사담을 나누는 분이 꽤 많던데 주식이나 기타 사담 나누지 말라”며 “지금 우리 실적을 보면 다들 정신 차려야 한다”고 강조했다.이어 “삼전(삼성전자)이 어떻고 하닉(SK하이닉스)이 어떻고 하다가 제게 걸리면 진술서 작성하게 하고 정말로 가만 안 둘 것”이라고 경고했다.해당 글을 접한 누리꾼들은 “참다 참다 폭발한 거 같다”, “회사 일 안 풀리는데 직원끼리 주식 얘기만 하고 있으면 화날 수 있다”, “부장 정도면 저런 말 할 수 있지” 등의 반응을 보였다.일부 누리꾼들은 “부장이 삼성이나 하이닉스 샀으면 싱글벙글했을 것”, “진짜 고수는 회사에서 조용히 있는다” 등 농담 섞인 반응을 남기기도 했다.이날 오전 9시 5분 코스피는 전일 종가와 비교해 46.51포인트(p)(0.64%) 하락한 7225.15를 기록하고 있다.코스닥은 전일 대비 16.66포인트(p)(1.54%) 하락한 1067.70를 기록하고 있다.서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 1.2원 오른 1509.0원에 출발했다.