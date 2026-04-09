[속보] “쿠팡CLS, 분리 교섭 안돼”… 노동위 1호 기각

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서울지방노동위원회가 민주노총 전국택배노조가 쿠팡CLS를 상대로 제기한 교섭 단위 분리 신청을 9일 기각했다. 노동위가 하청노조의 교섭 단위 분리 신청을 기각한 것은 이번이 처음이다.앞서 전국택배노조는 한국노총 택배산업본부와의 교섭 단위 분리를 요구했다. 노조 관계자는 “한국노총은 사측과 유착 관계가 보였기 때문에 택배노동자의 이익을 대표할 것이라고 믿을 수 없다고 노동위에 주장했다”며 “중앙노동위에 재심할 것”이라고 전했다.