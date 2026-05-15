日여행 갔다가 ‘파란 딱지’ 날벼락?…무조건 알아두세요

세줄 요약 일본이 자전거 교통법규 위반에 행정처분인 파란 딱지를 도입한 뒤 한 달 만에 2147건이 적발됐다. 일시정지 위반과 운전 중 휴대전화 사용이 전체의 70%를 넘었고, 도쿄·오사카 등 지역별 편차도 나타났다. 파란 딱지 제도 도입 뒤 첫 달 2147건 적발

일시정지·휴대전화 위반이 전체 70% 이상 차지

도쿄 최다, 오사카·아이치 등 지역별 편차 확인

이미지 확대 도쿄의 한 증권사에서 경찰관이 일본 닛케이 225 지수가 표시된 전자 주식판 앞에서 자전거를 타고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도쿄의 한 증권사에서 경찰관이 일본 닛케이 225 지수가 표시된 전자 주식판 앞에서 자전거를 타고 있다. AP 연합뉴스

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일본이 자전거 교통법규 위반에 대해 행정처분인 ‘파란 딱지’(범칙금 고지서) 제도를 본격 도입한 가운데 한 달 만에 2000건이 넘는 적발 사례가 나와 눈길을 끌고 있다.15일 요미우리신문 등 현지 매체들에 따르면 지난 4월 한 달간 전국에서 발부된 자전거 범칙금 고지서는 총 2147건으로 잠정 집계됐다.단속 항목별로는 ‘일시 정지 위반’이 846건(40%)으로 가장 많았고, ‘운전 중 휴대전화 사용’이 713건(33%)으로 뒤를 이어 두 항목이 전체의 70% 이상을 차지했다.지역별로는 도쿄가 501건으로 가장 많았으며 오사카(267건), 아이치(257건) 순이었다. 유형별로는 도쿄에서 철길 건널목 진입 위반이, 오사카에서는 신호 위반 적발이 두드러져 지역별 교통 상황에 따른 편차를 보였다.일본자전거산업진흥회 등에 따르면 일본은 자전거 보유 대수가 7200만대로 자동차(7800만대) 수준에 달한다. 그러나 그동안 규제가 미비해 사고가 끊이지 않았다.기존에는 형사 처벌 대상인 ‘빨간 딱지’만 존재해 가벼운 위반을 단속하기 어려웠으나, 지난달부터 행정 처분인 파란 딱지를 도입해 단속의 실효성을 높였다.파란 딱지는 만 16세 이상을 대상으로 하며, 일시 정지 위반이나 휴대전화 사용 시 5000~1만 2000엔(4만 7000~11만 3000원)의 범칙금을 내면 형사 처벌을 받지 않는다.반면 음주운전이나 보복 운전 등 중대 위반은 빨간 딱지 대상이 돼 최대 100만엔의 벌금이나 금고형에 처할 수 있으며 전과 기록도 남는다.현지 교통 전문가들은 자전거 파란 딱지 제도 안착을 계기로 경찰이 횡단보도 내 우선권 위반이나 안전거리 미확보 차량에 대한 집중 단속에 나설 가능성이 크다고 보고 있다.이에 일본 여행 시 렌터카를 운전하거나 현지에 거주하는 운전자들의 각별한 주의가 요구될 전망이다.