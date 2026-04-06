대전 길거리서 아내 흉기로 찌른 40대 체포

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대전 길거리서 아내 흉기로 찌른 40대 체포

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-04-06 17:40
수정 2026-04-06 17:40
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지난해 혼인신고 후 별거 금전 문제 등 다툼

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범인 이미지. 서울신문 DB
범인 이미지. 서울신문 DB


부인에게 흉기를 휘두른 40대가 경찰에 체포됐다.

대전서부경찰서는 6일 오전 11시쯤 대전 서구 괴정동 길거리에서 아내를 흉기로 찌른 혐의(살인미수)로 A씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다. A씨는 아내 B(40대)씨의 얼굴 등을 여러 차례 찌른 혐의를 받고 있다.

B씨는 병원으로 옮겨져 긴급 수술을 받았고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 경찰 조사 결과 이들은 지난해 혼인신고를 했지만 A씨는 타지에서 거주했던 것으로 파악됐다.

A씨는 이날 B씨의 자택에 찾아와 금전 문제 등으로 다투다 인근 도로에서 범행을 저질렀고, 주민들의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현행범 체포됐다.

경찰 관계자는 “A씨가 가정폭력 등으로 신고되거나 처벌받은 이력은 확인되지 않았다”며 “A씨를 상대로 자세한 범행 경위를 조사한 후 구속영장을 신청할 방침”이라고 밝혔다.
대전 박승기 기자
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