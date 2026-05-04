[속보] 정부 “호르무즈 해협 한국 선박 피격 여부 확인 중”

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[속보] 정부 “호르무즈 해협 한국 선박 피격 여부 확인 중”

김중래 기자
김중래 기자
입력 2026-05-04 21:56
수정 2026-05-04 22:21
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“인명 피해 없는 것으로 보고”

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18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스
18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스


미국이 걸프 해역(페르시아만)에 갇힌 민간 선박이 호르무즈 해협을 통과해 탈출할 수 있도록 군용기와 군함으로 호위하는 ‘프로젝트 프리덤’(해방 프로젝트) 작전을 개시한 4일 한국 선박이 피격됐다는 첩보가 접수돼 정부가 사실 여부를 확인하고 있다.

정부 관계자는 이날 “한국 선박이 피격됐다는 정보에 관해 사실 확인 중”이라고 밝혔다.

정부는 호르무즈 해협 일대에 정박 중인 한국 선박이 폭발 등 사고를 당한 정황이 접수돼 사실 여부를 확인하고 있다.

호르무즈 해협 안쪽에 정박 중이던 한국 국적 화물선이 피격당한 것으로 추정됐다는 내용이다. 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.

정부 당국자는 “인명 피해는 없는 것으로 보고받았다”며 “정확한 사실관계를 확인 중”이라고 말했
세종 김중래 기자
세줄 요약
  • 호르무즈 해협 한국 선박 피격 첩보 접수
  • 정부, 사실관계와 사고 정황 확인 중
  • 인명 피해는 없는 것으로 보고
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