[속보] 외교부 “호르무즈서 韓선박 피격여부 확인중…인명피해 없어”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 외교부 “호르무즈서 韓선박 피격여부 확인중…인명피해 없어”

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-05-04 22:14
수정 2026-05-04 22:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 호르무즈 해협 한국 선박 피격 여부 확인
  • 정부, 폭발 사고 정황 접수해 조사 착수
  • 우리 국민 인명피해는 없는 것으로 파악
이미지 확대
지난 1일(현지시간) 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스
지난 1일(현지시간) 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스


호르무즈 해협에서 한국 선박이 공격받았다는 정보가 들어와 정부가 급히 확인 작업에 나섰다. 현재까지 우리 국민의 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.

외교부 당국자는 4일 “우리 선박의 피격 여부를 영사국에서 현재 확인 중”이라며 “우리 국민 피해는 없는 것으로 1차적으로 확인했다”고 밝혔다.

정부는 호르무즈 해협 일대에 정박 중인 한국 선박이 폭발 사고를 당한 정황이 접수돼 사실 관계를 조사 중이다.

앞서 미군은 같은 날 페르시아만에 고립된 민간 선박들을 군함과 군용기로 호위해 호르무즈 해협 밖으로 빠져나가도록 돕는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전에 착수했다.

김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로