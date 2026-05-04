[속보] 외교부 “호르무즈서 韓선박 피격여부 확인중…인명피해 없어”

세줄 요약 외교부가 호르무즈 해협에서 한국 선박이 공격받았는지 확인 중이다. 정부는 정박 중이던 선박의 폭발 사고 정황을 조사하고 있으며, 현재까지 우리 국민의 인명피해는 없는 것으로 1차 파악했다. 호르무즈 해협 한국 선박 피격 여부 확인

정부, 폭발 사고 정황 접수해 조사 착수

우리 국민 인명피해는 없는 것으로 파악

이미지 확대 지난 1일(현지시간) 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 1일(현지시간) 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스

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호르무즈 해협에서 한국 선박이 공격받았다는 정보가 들어와 정부가 급히 확인 작업에 나섰다. 현재까지 우리 국민의 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.외교부 당국자는 4일 “우리 선박의 피격 여부를 영사국에서 현재 확인 중”이라며 “우리 국민 피해는 없는 것으로 1차적으로 확인했다”고 밝혔다.정부는 호르무즈 해협 일대에 정박 중인 한국 선박이 폭발 사고를 당한 정황이 접수돼 사실 관계를 조사 중이다.앞서 미군은 같은 날 페르시아만에 고립된 민간 선박들을 군함과 군용기로 호위해 호르무즈 해협 밖으로 빠져나가도록 돕는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전에 착수했다.