경찰·시민 공조로 ‘골든타임 확보’…산모·신생아 살려

이미지 확대 순찰차가 지나갈 수 있도록 길을 터주는 운전자들. 경북 경주경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 순찰차가 지나갈 수 있도록 길을 터주는 운전자들. 경북 경주경찰서 제공

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경찰의 신속한 공조와 시민들의 배려로 퇴근길 정체 속 산모와 새 생명을 구한 사연이 뒤늦게 알려졌다.경북 경주경찰서에 따르면 지난 2일 저녁 경주시 산업로에서 한 산모의 남편이 인근 파출소로 전화해 “아이가 곧 나올 것 같아 아내가 위험한데 구급차를 기다릴 수 없다”고 도움을 요청했다.부부는 평소 다니던 대학병원으로 이송이 필요했지만 퇴근 시간대 교통 정체로 제때 도착이 어려운 상태였다.신고를 접수한 경찰은 즉시 신고자 실시간 위치 추적을 통해 이동 경로를 파악하고, 예상 구간에 순찰차를 선제적으로 배치하는 등 긴급 대응을 통해 약 2분 만에 신고 차량과 합류했다.이어 출동한 순찰차가 경광등과 사이렌을 울리며 앞장섰고, 진행 방향 차량들을 신속히 통제하며 정체된 도로 사이로 길을 터주었다.특히 경주-울산 구간에서는 관할을 넘는 공조가 빛을 발했다. 경주경찰서는 울산북부경찰서에 즉시 상황을 전파했고, 울산북부경찰서 순찰차로 에스코트가 자연스럽게 이어지며 단 한 번의 지체 없이 이동이 가능했다.산모는 골든타임 내 병원에 무사히 도착해 출산했고, 산모와 태아 모두 건강한 상태로 확인됐다.경찰 관계자는 “신속한 판단과 현장 경찰관들의 유기적인 협력 덕분에 소중한 생명을 구할 수 있었다”며 “무엇보다 자발적으로 길을 터준 시민들의 협조가 결정적인 역할을 했다”고 강조했다.