서영천 하이패스IC 30일 개통…경부고속도로 접근성 향상

세줄 요약 서영천 하이패스IC가 30일 오후 2시 경부고속도로에 직접 연결돼 개통했다. 인접 지역의 고속도로 접근성이 향상되고 교통량 분산 효과가 기대된다. 금호오계공단 차량은 기존보다 4㎞, 15분을 줄일 수 있다. 서영천 하이패스IC 30일 오후 2시 개통

경부고속도로 직접 연결로 접근성 향상

금호오계공단 차량 4㎞·15분 절감 기대

서영천 하이패스 나들목 전경. 한국도로공사 대구경북본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 서영천 하이패스 나들목 전경. 한국도로공사 대구경북본부 제공

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경부고속도로와 연결되는 서영천 하이패스 나들목(IC)이 오는 30일 오후 2시부터 개통된다.30일 한국도로공사 대구경북본부에 따르면 서영천 하이패스 나들목 개통으로 인접 지역의 고속도로 접근성 향상과 교통량 분산 등의 효과가 기대된다.특히 금호오계공단을 지나는 차량은 이 나들목을 이용하면 기존보다 통행거리 4㎞, 통행시간 15분을 줄일 수 있다.서영천 하이패스 IC는 경부고속도로에 직접 연결되는 하이패스 전용 나들목으로, 사업비 총 380억원(한국도로공사 123억원·영천시 257억원)이 투입됐다.도로공사와 영천시는 2019년 9월 서영천 하이패스 나들목 설치를 위한 실시협약을 체결하고 사업을 추진해왔다.유호식 한국로도공사 대구경북본부장은 “앞으로도 하이패스 전용 나들목을 늘려 주민들이 편리하게 고속도로를 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.