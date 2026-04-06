오늘 전국에 비… 벚꽃 가고 꽃샘추위 온다

내일 아침 기온 5~10도 떨어질 듯

이미지 확대 너와 함께 흩날리는 꽃비 맞으며 5일 벚꽃이 활짝 핀 서울 영등포구 여의도 윤중로 일대가 봄나들이 나온 시민들로 북적이고 있다. 지난 3일 막을 올린 영등포 여의도 봄꽃축제는 7일까지 계속된다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 너와 함께 흩날리는 꽃비 맞으며 5일 벚꽃이 활짝 핀 서울 영등포구 여의도 윤중로 일대가 봄나들이 나온 시민들로 북적이고 있다. 지난 3일 막을 올린 영등포 여의도 봄꽃축제는 7일까지 계속된다.

이지훈 기자

2026-04-06 10면

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월요일인 6일 전국 대부분 지역에 비가 내린 후 7일 기온이 크게 떨어지며 꽃샘추위가 찾아올 전망이다.6일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오전부터 비가 확대된다. 예상 강수량은 서울·인천·경기 등 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 전라권, 경상권에서 5~20㎜를 기록하겠다.아침 최저기온은 영상 6~13도, 낮 최고기온은 영상 12~19도로 예보됐다. 미세먼지는 전 권역에서 ‘보통’ 수준을 유지할 전망이다.7일부터는 기온이 큰 폭으로 떨어진다. 아침 최저기온은 영하 1도~영상 7도로 전날보다 5~10도가량 낮아지겠다. 특히 내륙 지역을 중심으로는 아침 기온이 영하권으로 내려가며 얼음이 어는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다. 낮 최고기온 역시 영상 11~16도에 머물겠으며 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 전망이다.기상청은 “노약자와 어린이는 외출 시 보온에 유의해야 한다”고 당부했다.