한강·공원이 주말마다 ‘키즈카페’로…4월 11일부터 30곳 운영

4~9세 아동 대상으로 입장료는 5000원

오는 6일 사전 예약 오픈, 당일 현장접수도

이미지 확대 서울시 ‘여기저기 서울형 키즈카페’에 생기는 ‘모험놀이터’ 조감도.

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이미지 확대 2026년 ‘여기저기 서울형 키즈카페’ 홍보물.

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서울시가 올봄 야외 키즈카페 ‘여기저기 서울형 키즈카페’ 운영 기간을 늘리고, 장소도 확대해 운영한다고 1일 밝혔다.시는 올해 카페 운영 기간을 기존 3개월에서 6개월로 늘려 4~6월과 9~11월 주말마다 운영한다. 기존 18곳이었던 운영 장소도 잠원·여의도·뚝섬한강공원 등 한강공원 8곳을 비롯해 서울식물원, 푸른수목원 등 녹지공원, 구의공원 등 근린공원을 포함해 총 30곳으로 확대한다.시는 공간 여건을 고려한 테마형 놀이공간을 구성해 지역별로 다른 놀이 경험도 제공한다. ‘오감놀이터’는 샌드 드로잉, 자연물 가면 만들기 등 창의적 예술 활동과 신체 활동을 결합한 키즈카페로 운영한다. ‘체험놀이터’에서는 건축가·소방관·우주비행사 등 여러 직업을 체험할 수 있다. ‘모험놀이터’는 아동용 롤러코스터, 레일 기차 등 짜릿한 경험을 할 수 있는 공간으로 운영한다. ‘성장놀이터’에서는 스포츠 에어바운스, 올림픽 체험 등 신체 활동 중심의 놀이기구를 마련한다.가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램도 동시에 운영한다. 대형 버블쇼, 물총 싸움, 보물찾기 등 다양한 활동으로 단순한 놀이공간을 넘어 가족 모두의 여가 공간으로 활용될 예정이다.키즈카페는 연 나이 4~9세 아동이 이용 대상이다. 1회 2시간씩 총 3회차로 운영한다. 이용료는 아동 1인당 5000원이며 보호자는 무료다.입장 인원은 장소별 놀이공간 면적 정원별로 사전 예약 80%, 당일 현장 접수 20%다. 사전 예약은 ‘우리동네키움포털’ 누리집에서 오는 6일 오전 10시부터 할 수 있다.마채숙 서울시 여성가족실장은 “테마별로 특색을 갖춘 이색 놀이기구와 알찬 프로그램 운영을 통해 아이들에게 즐겁고 신나는 놀이 경험을 제공하고 양육자들에게는 아이 키우기 좋은 환경을 만들어 드리게 될 것”이라고 말했다.