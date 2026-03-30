통합 강원대 “하나의 이름 아래 시너지”

국내 첫 1도1국립대, 5대 비전 제시

이미지 확대 30일 강원대 춘천캠퍼스에서 국내 최초의 ‘1도1국립대학’ 출범을 기념하는 강원대 통합 비전 선포식이 열린 가운데 정재연 총장이 기념사를 하고 있다. 2026.3.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일 강원대 춘천캠퍼스에서 국내 최초의 ‘1도1국립대학’ 출범을 기념하는 강원대 통합 비전 선포식이 열린 가운데 정재연 총장이 기념사를 하고 있다. 2026.3.30 연합뉴스

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강원대는 30일 통합 비전 선포식을 개최했다. 강원대는 이달 초 강릉원주대와 합쳐져 전국 최대 규모의 국·공립대로 재탄생했다.정재연 강원대 총장은 선포식에서 ▲강원1도1국립대학 통합 모델의 성공적 구축 ▲AI 전환 시대에 맞춘 학생 중심 미래 교육 실현 및 AX 인재 양성 ▲세계 최고 수준의 성과를 내는 연구중심대학 도약 ▲1도1국립대학으로서 지·산·학 동반성장 견인 ▲세계와 더 넓게 연결되는 100위권 글로벌 대학 도약을 비전으로 제시했다.강원대는 전국에서 가장 많은 학생 3만명, 교수 1400명을 갖추고 있다. 캠퍼스는 춘천, 삼척, 강릉, 원주에 각 1개씩 총 4개가 운영된다. 춘천캠퍼스는 정밀의료, 바이오헬스, 데이터산업을 중심으로 한 교육·연구 거점, 삼척캠퍼스는 액화수소, 방재산업, 에너지에 주력하는 지·산·학 협력 거점, 강릉캠퍼스는 신소재, 해양바이오, 천연물바이오에 특화된 지·학·연 협력 거점, 원주캠퍼스는 반도체, 디지털헬스케어, 이모빌리티를 축으로 한 산·학 협력 거점으로 특성화한다.정 총장은 “이제 우리는 각 캠퍼스의 다름을 존중하면서도 강원대라는 하나의 이름 아래 더 큰 시너지를 만들어가야 한다”며 “대한민국을 넘어 세계가 주목하는 대학으로 도약할 수 있도록 가장 앞장서서 뛰겠다”고 말했다.