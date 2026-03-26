‘3명 사망’ 영덕 풍력발전기 화재 74시간 만에 진화

이미지 확대 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지의 풍력발전기 19호에서 26일 오전 잔불이 남은 블레이드(날개)가 떨어져 바닥으로 추락하면서 불이 주변으로 옮겨붙어 연기가 치솟고 있다. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지의 풍력발전기 19호에서 26일 오전 잔불이 남은 블레이드(날개)가 떨어져 바닥으로 추락하면서 불이 주변으로 옮겨붙어 연기가 치솟고 있다. 독자 제공

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3명의 사망자를 낸 경북 영덕군 풍력발전기 화재가 74시간 만에 완전히 꺼졌다.26일 소방 당국은 이날 오후 3시쯤 고층 건물 화재 진압용 소방차를 동원해 80m 높이에 있는 영덕풍력발전단지 내 풍력발전기 19호의 잔불을 모두 정리했다고 밝혔다.진화 완료에 따라 경찰과 소방 당국은 풍력발전기 철거와 감식 방안을 논의하기로 했다.이 풍력발전기에서는 지난 23일 오후 1시 11분쯤 화재가 발생했다. 이 탓에 발전기에 올라 블레이드(날개) 균열부 수리 작업을 하던 유지·보수업체 직원 3명이 숨졌다.당시 난 불로 블레이드 3개 중 2개가 발전기에서 떨어져 추락했으며, 남은 블레이드 1개와 발전기 본체에는 잔불이 남아 있었다.26일 오전에는 남은 블레이드 1개도 바닥에 떨어졌다. 이 블레이드에 남은 불이 주변에 옮겨붙어 소방 당국이 진화작업을 벌이기도 했다.