군산 물김 위판금액 600억원 넘겼다…역대 최대

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군산 물김 위판금액 600억원 넘겼다…역대 최대

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-03-25 14:20
수정 2026-03-25 14:20
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군산 김 양식장. 군산시 제공
군산 김 양식장. 군산시 제공


K푸드 열풍에 따른 김 관련 제품 수출 증가 속 전북 군산시 물김 위판금액이 역대 최대 실적을 기록했다.

군산시는 2025~2026년산 물김 위판량이 3만 5000t, 위판금액은 603억원(3월 8일 기준)을 달성했다고 25일 밝혔다.

이는 올해 물김 수확이 아직 마무리되지 않은 상황에서도 지난 2024~2025년산 위판금액 460억원(위판량 4만 2000t)을 넘겼다.

올해 물김 생산과 판매 모두 큰 폭의 성장세를 보인 결과다.

실제 전년 동기 대비 군산시 위판량은 6200t, 위판금액은 270억원이 늘었다.

이 같은 성과는 김 관련 제품 수출 증가와 김 생육에 적합한 해양환경이 조성되면서 황백화 등 갯병 발생이 감소했기 때문으로 분석된다.

시 관계자는 “해조류(김) 양식장에 대한 지속적인 지원과 더불어 해양 환경 조건이 잘 맞아 이러한 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 김 양식업이 더욱 발전하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

군산시 해조류 양식 면허어장은 총 58건, 면적은 5512ha 규모로 옥도면 10개 어촌계 김 양식장에서 물김을 생산하고 있다.
설정욱 기자
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