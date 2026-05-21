[속보] 5월 1~20일 수출 527억 달러, 64.8%↑…반도체 비중 역대 최대

닫기 이미지 확대 보기

수출 기다리는 자동차

수출 기다리는 자동차

(울산=연합뉴스) 김용태 기자 = 한국 자동차가 1976년 첫 수출 이래 50년간 약 7천655만대 수출을 달성한 것으로 나타났다. 12일 현대자동차 울산공장 수출선적부두에서 차들이 대기하고 있다. 2026.5.12

yongtae@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>