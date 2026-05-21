[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 21일 오전 네이버 금융 검색 상위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 이끌었다. 삼성전기, LG전자, 현대차, LS ELECTRIC도 동반 상승하며 전기전자와 자동차, 전력기기 업종에 매수세가 몰렸다. 반도체 대형주 검색 상위권 장악

전기전자·자동차·전력기기 동반 강세

하락 종목은 주성엔지니어링이 유일

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21일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 개장 초반 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 검색 상위권에는 반도체와 전기전자, 자동차, 전력기기 관련 대형주들이 대거 포진하며 투자자 관심이 집중되는 모습이다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 27.84%를 기록했다. 삼성전자는 29만 3000원으로 전일 대비 1만 7000원 오른 6.16% 상승세를 나타냈다. 시가는 29만 1000원이었고 장중 29만 4000원까지 올랐다. 2위 SK하이닉스(000660)는 검색 비율 11.00%, 주가는 181만 6000원으로 4.07% 상승했다. 반도체 장비주 한미반도체(042700)도 30만 4000원으로 5.74% 오르며 반도체 전반의 강한 흐름을 뒷받침했다.전기전자와 IT 대형주도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 116만 원으로 9.33% 급등하며 검색 4위에 올랐고, LG전자(066570)는 19만 3900원으로 7.13% 상승했다. 삼성SDI(006400)는 58만 8000원으로 3.16%, NAVER(035420)는 19만 6300원으로 2.51% 각각 올랐다. 대형 기술주 중심의 매수세가 검색 순위와 주가 흐름에 동시에 반영되는 양상이다.자동차와 산업재 종목도 강세다. 현대차(005380)는 61만 9000원으로 4.56% 상승했고, LS ELECTRIC(010120)은 25만 6000원으로 7.34% 올랐다. 두산에너빌리티(034020)는 10만 8300원으로 6.91%, 두산로보틱스(454910)는 9만 8500원으로 3.14% 상승했다. 미래에셋증권(006800)도 6만 4500원으로 4.03% 올랐고, 삼성중공업(010140)은 2만 8450원으로 2.89% 상승했다.개별 종목 가운데서는 코스모로보틱스(439960)가 5만 8600원으로 4.27% 상승했고 거래량은 162만 8128주로 검색 상위 종목 중 활발한 편이었다. 대한광통신(010170)도 2만 3300원으로 1.75% 상승했고, 대우건설(047040)은 2만 7500원으로 3.19% 올랐다. POSCO홀딩스(005490)와 에코프로(086520)도 각각 3.36%, 3.20% 상승하며 2차전지 및 소재주에 대한 관심을 이어갔다.반면 검색 상위 20종목 중 하락 종목은 주성엔지니어링(036930)이 유일했다. 주성엔지니어링은 17만 4200원으로 2.41% 내렸다. 금양(001570)은 9900원으로 보합을 기록했고 거래량은 0주로 집계됐다.전반적으로 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체와 전기전자 업종이 지수를 이끄는 가운데 자동차, 전력기기, 로봇 관련주까지 동반 강세를 보이는 모습이다. 특히 검색 비율 상위 종목들의 상승폭이 상대적으로 크게 나타나면서 초반 수급이 대형 성장주에 집중되고 있는 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]