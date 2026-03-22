경북 포항에 소재 분야 기업 옴니코트 공장 신설…“140억원 투자”

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경북 포항에 140억원 규모 컬러강판 제조공장이 신설된다.경북도는 대구경북경제자유구역청 및 포항시, ㈜옴니코트와 제조시설 건립을 위한 투자 양해각서를 체결했다고 22일 밝혔다.이에 옴니코트는 2029년까지 총 140억원을 투자해 포항융합기술산업지구 내에 건식 디지털 프린팅 기술을 적용한 컬러강판 제조공장을 신설하고, 24명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.옴니코트는 2022년 설립된 소재 분야 기술기업으로, 세계 최초로 토너와 정전기를 활용한 건식 디지털 프린팅 기술을 개발했다. 금속 표면에 고품질 컬러 이미지를 구현하는 차세대 제조기술을 보유 중이다.도는 이번 투자를 통해 포항 철강·소재 산업과 첨단 프린팅 기술이 융합된 신소재 산업 생태계 구축이 가속화되고, 관련 기업 유치 및 산업 고도화에도 긍정적인 파급효과가 있을 것으로 보고 있다. 또한 향후 지방투자촉진보조금 등 재정 지원을 검토하고, 공장 신설에 필요한 인허가 등 행정적 지원을 적극 추진할 방침이다.이남억 경상북도 공항투자본부장은 “이번 협약은 첨단 소재 기술을 보유한 유망기업이 경북에 투자를 결정했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “포항을 중심으로 철강·소재 산업의 혁신을 가속화하고, 미래 신산업 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라고 했다.