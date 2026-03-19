“어? 초록불이다! 우리, 어서 봄으로 건너가요”…서울꿈새김판 새단장

봄편 공모전 총 2037건 문안 접수
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19일 서울도서관 외벽 대형 글판에 걸린 2026년 봄편 서울꿈새김판 사진. 서울시 제공
서울시가 다가오는 봄을 먼저 맞이한다. 시는 서울도서관 외벽 대형 글판인 서울꿈새김판을 단장했다고 19일 밝혔다.
시는 올 1월 14일부터 23일까지 10일 동안 ‘봄의 시작에 대한 설렘과 희망’을 주제로 ‘2026년 봄편 꿈새김판 문안 공모전’을 진행했다. 시 문안선정위원회는 총 2037건(중복 제외)의 문안 중 4편의 작품을 최종 수상작으로 뽑았다.
시는 수상작 중 ‘어? 초록불이다! 우리, 어서 봄으로 건너가요’ 문안을 이날 오전 꿈새김판에 걸었다. 당선자 박소현씨는 “신호등의 초록불을 봄의 청신호로 풀어내 봄의 설렘을 전하고자 했다”며 “바쁜 일상 속 출퇴근하는 시민들이 서울광장 앞 신호등이 초록불로 바뀌는 짧은 순간, 꿈새김판을 보고 소소한 즐거움을 느끼길 바란다”고 전했다.
꿈새김판 문안선정위원회는 “봄이 오면 초록빛 새싹이 돋아나듯, 횡단보도의 초록불을 통해 봄으로 넘어가는 계절의 변화를 풀어낸 점이 인상적”이라고 밝혔다.
국민의힘 ‘맘(Mom)편한특위’, 현장 소통간담회 개최… “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫, 국가가 끝까지 책임질 것”
국민의힘 ‘맘(Mom)편한특별위원회’(이하 맘편한특위)가 저출생 문제 해결을 위해 본격적인 현장 소통 행보에 나섰다. 지난 2월 발족한 맘편한특위는 17일 서울 마포구 소재 ‘채그로’에서 제1차 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 박춘선 저출생영유아보육분과 위원장(서울시의원, 강동 3)의 사회로 진행됐으며, 당 지도부와 특위 위원, 신혼부부 등 생생한 현장의 목소리를 전달할 참석자들이 함께했다. 간담회에서는 ‘난임에서 보육까지’를 주제로 보육 정책, 신혼부부, 워킹맘, 다둥이 가정, 한부모 가정, 경력 단절, 난임 지원 개선 및 행정 불편 등 다양한 현안이 폭넓게 논의됐다. 참석자들은 현장에서 겪는 현실적 어려움을 토로하는 한편, 실효성 있는 안성맞춤 정책 마련의 필요성을 강하게 제기했다. 간담회를 끝까지 청취한 국민의힘 장동혁 대표는 인사말을 통해 “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫”이라며 “아이를 낳고 키우는 과정에서 겪는 막막함을 국가가 더 적극적으로 살펴야 한다”고 강조했다. 이어 “현장의 생생한 목소리가 정책의 출발점이 되어야 한다”며 “부모님들이 피부로 느끼는 어려움을 해결하기 위해 당 차원에서 예산과 입법 지원을 아끼지
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민수홍 서울시 홍보기획관은 “서울광장 앞을 오가는 시민들이 바쁜 일상에서도 잠시 걸음을 멈추고 새봄을 맞이하는 설렘과 희망을 느끼시길 바란다”고 말했다.
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