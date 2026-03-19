“어? 초록불이다! 우리, 어서 봄으로 건너가요”…서울꿈새김판 새단장

봄편 공모전 총 2037건 문안 접수

이미지 확대 19일 서울도서관 외벽 대형 글판에 걸린 2026년 봄편 서울꿈새김판 사진. 서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 19일 서울도서관 외벽 대형 글판에 걸린 2026년 봄편 서울꿈새김판 사진. 서울시 제공

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서울시가 다가오는 봄을 먼저 맞이한다. 시는 서울도서관 외벽 대형 글판인 서울꿈새김판을 단장했다고 19일 밝혔다.시는 올 1월 14일부터 23일까지 10일 동안 ‘봄의 시작에 대한 설렘과 희망’을 주제로 ‘2026년 봄편 꿈새김판 문안 공모전’을 진행했다. 시 문안선정위원회는 총 2037건(중복 제외)의 문안 중 4편의 작품을 최종 수상작으로 뽑았다.시는 수상작 중 ‘어? 초록불이다! 우리, 어서 봄으로 건너가요’ 문안을 이날 오전 꿈새김판에 걸었다. 당선자 박소현씨는 “신호등의 초록불을 봄의 청신호로 풀어내 봄의 설렘을 전하고자 했다”며 “바쁜 일상 속 출퇴근하는 시민들이 서울광장 앞 신호등이 초록불로 바뀌는 짧은 순간, 꿈새김판을 보고 소소한 즐거움을 느끼길 바란다”고 전했다.꿈새김판 문안선정위원회는 “봄이 오면 초록빛 새싹이 돋아나듯, 횡단보도의 초록불을 통해 봄으로 넘어가는 계절의 변화를 풀어낸 점이 인상적”이라고 밝혔다.민수홍 서울시 홍보기획관은 “서울광장 앞을 오가는 시민들이 바쁜 일상에서도 잠시 걸음을 멈추고 새봄을 맞이하는 설렘과 희망을 느끼시길 바란다”고 말했다.