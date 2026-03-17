부산시, 지역 특화 일자리에 50억 투입…820명 고용 창출

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부산시는 지역 산업의 경쟁력을 높이고 양질의 일자리를 만들기 위해 올해 50억원을 투입해 지역특화 일자리 사업을 추진한다고 17일 밝혔다.관광·마이스 산업, 제조업 등 지역 주요 산업 관계 기업의 성장과 고용 확대를 달성하는 게 이번 사업의 목표다. 시는 총 10개 세부 사업 추진을 통해 820개 일자리를 창출할 것으로 예상한다.시는 이 사업을 통해 관광·마이스 산업에서 청년 인력의 유입 확대, 기업 근로환경 개선을 추진한다. 관광·마이스 기업에 취업한 청년에게 1인당 300만원의 정착금과 멘토링 프로그램을 제공할 예정이다.또 ‘관광·마이스 3UP 프로젝트’를 통해 재직자 복지 향상과 근로환경 개선, 역량 강화 등을 위한 자금을 채용 1인당 450만원, 기업당 최대 900만원 지원한다. 기업에 맞춤형 컨설팅을 제공하고 신규 콘텐츠 개발을 지원하는 ‘그로우업 지원 사업’을 통해 채용 1인당 800만원, 기업당 최대 2400만원도 지원한다.제조업에서는 숙련인력의 고용 안정, 산업 전환 지원을 통해 성장 기반을 강화한다. 숙련 기술자의 이·전직을 지원하는 ‘기계·부품·철강산업 숙련기술자 고용안정 지원 사업’을 통해 기업에 장려금 750만원, 근로자에게 인센티브 100만원을 지원한다.뿌리·철강산업은 ‘좋은 일터 조성 고용안정 지원 사업’으로 신규 채용 1인당 1000만 원, 기업당 최대 2000만 원을 지원한다. 조선기자재업은 안전한 작업 환경 조성을 위해 신규 채용 1인당 1000만 원, 기업당 최대 3000만원의 시설 개보수 비용을 지원한다.시는 이날부터 부산상공회의소, 부산경영자총협회, 부산조선해양기자재공업협동조합, 부산경제진흥원 등 사업별 수행기관을 통해 참여자와 참여기업을 모집한다.부산시 관계자는 “지역 산업 경쟁력 강화와 양질의 일자리 창출은 부산의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 과제”라며 “관광·마이스, 제조업 등 부산의 주요 산업을 중심으로 기업 성장과 고용 확대가 선순환하는 산업 생태계를 구축하고, 지역 인재들이 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다”라고 밝혔다.