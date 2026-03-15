해양수산부, 유엔식량기구와 부산서 개도국 공무원 수산 역량 훈련

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해양수산부는 오는 16일부터 27일까지 유엔 식량농업기구(FAO)와 함께 항만국조치협정(PSMA) 이행 역량을 강화하기 위한 국제 훈련 프로그램을 진행한다고 15일 밝혔다.PSMA는 불법·비보고·비규제 어업이 의심되는 어선의 항만 입항과 이용을 제한 또는 거부함으로써 불법 어획물의 시장 유입 차단에 필요한 조치를 규정한 국제협약이다. 2016년에 발효됐으며, 현재 85개국이 가입 중이다.이번 훈련 프로그램은 이 협정에 근거한 공식 국제 역량개발 사업이다. 아시아·태평양 지역 개발도상국 공무원 20명이 참가한다. 참가자는 항만검사 절차, 수산 모니터링·통제·감시 체계 운영, 수산법 집행 등 항만국조치협정 이행을 위한 국제 기준과 운영 절차를 학습한다. 우리나라 공무원과 관계자들도 훈련에 참여해 현행 국제 기준을 공유하고 점검한다.부산은 1969년 FAO가 국제 원조의 하나로 수산훈련기관을 건립해, 수산 전문 인력을 양성한 곳이기도 하다. 이번에 부산에서 훈련이 개최되면서 우리나라가 국제사회의 지원을 받던 나라에서 나아가 발전된 경험·역량을 개발도상국에 전수하는 나라로 성장했음을 보여주는 사례가 될 전망이다.해양수산부 관계자는 “이 프로그램은 개발도상국의 수산 규범 이행 역량을 강화하고, 우리나라가 국제 수산 관리 기준을 주도하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 국제기구와 협력을 꾸준히 강화해 부산을 국제 해양수산 역량개발 중심지로 키워가겠다”라고 밝혔다.