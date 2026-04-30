2.4조→1.8조 줄였지만…금감원, 한화솔루션 유증 2차 제동

한화솔루션 “신고서 성실 준비할 것”

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세줄 요약 금감원이 한화솔루션의 1조8000억원 유상증자 계획에 다시 제동을 걸었다. 지난 17일 제출한 증권신고서에 두 번째 정정신고를 요구했고, 형식 요건 미비와 중요사항 누락 우려를 지적했다. 효력은 정지됐고 일정도 바뀔 수 있다. 금감원, 한화솔루션 유증에 2차 정정 요구

2조4000억→1조8000억 축소에도 심사 불통과

증권신고서 효력 정지, 일정 변경 가능성

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금융감독원이 한화솔루션의 유상증자 계획에 또다시 제동을 걸었다. 2조 4000억원에서 1조 8000억원으로 규모를 줄였으나 이번에도 당국 문턱을 넘지 못했다.금감원은 한화솔루션이 지난 17일 제출한 유상증자 증권신고서에 정정신고서 제출을 요구했다고 30일 공시했다. 지난 9일에 이어 두 번째 정정 요구다.금감원은 증권신고서 심사 결과, 형식 요건을 제대로 갖추지 못했거나 중요사항에 관한 기재가 누락, 불분명해 투자자의 합리적인 판단을 저해할 우려가 있다고 판단했다.이에 따라 해당 증권신고서는 수리되지 않은 상태로 효력이 정지됐다. 청약 일정 등 증권 발행 절차 전반이 변경될 수 있다. 한화솔루션이 이날로부터 3개월 이내 정정신고서를 다시 제출하지 않으면 신고서는 철회된 것으로 간주된다.한화솔루션은 지난달 26일 채무상환을 목적으로 약 2조 4000억원의 대규모 유상증자 계획을 기습적으로 발표해 논란이 일었다. 글로벌 태양광·화학 업황 악화로 신용등급 하락을 피하기 위한 재무구조 개선이 불가피하다는 이유에서다. 시장에서는 주주가치 희석 우려가 커지며 당일 주가가 18% 넘게 급락했다. 주된 목적도 채무상환이라는 점에서 비판이 제기됐다.이런 가운데 금감원은 지난 9일 한화솔루션의 유상증자 증권신고서에 정정신고서 제출을 요구했다. 이후 회사는 유상증자 규모를 1조 8000억원으로 줄여 다시 신고서를 제출했지만, 이번에도 당국 심사를 통과하지 못했다.한화솔루션은 “금감원의 2차 정정요구를 매우 무겁게 받아들인다”며 “성실하게 정정요구를 충족하는 신고서를 준비하겠다”고 밝혔다.