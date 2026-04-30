“3m 백상아리 출몰, 바다사자 뜯어 먹어” 비상… 48시간 폐쇄된 LA 해변

세줄 요약 미국 LA 헌팅턴비치 북쪽 선셋비치 해안에서 3m 안팎의 백상아리가 바다사자 사체를 뜯어 먹는 장면이 목격돼, 구조대가 인근 2마일 해역을 48시간 동안 폐쇄했다. 상어가 해안 가까이에서 공격적으로 행동해 예방 조치를 취했다. 헌팅턴비치 인근 백상아리 목격

바다사자 사체 포식 장면 확인

선셋비치 해역 48시간 폐쇄

이미지 확대 미국 캘리포니아주 헌팅턴비치 인명구조대 공식 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 캘리포니아주 헌팅턴비치 인명구조대 공식 인스타그램 캡처

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미국 로스앤젤레스(LA) 인근 해안 근처에서 백상아리가 목격돼 일부 해역이 48시간 동안 폐쇄됐다고 29일(현지시간) NBC 등 현지 매체가 전했다.보도에 따르면 헌팅턴비치 인명구조대는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 이날 오전 10시쯤 헌팅턴비치시(市) 북쪽 선셋비치 해안선에서 몸길이 9~10피트(약 2.7~3.4m) 백상아리 한 마리가 바다사자 사체를 뜯어 먹고 있는 것을 구조대원들이 목격했다고 밝혔다.구조대는 해당 백상아리가 해안 가까이에서 공격적인 행동을 보였다고 전했다. 그러면서 백상아리가 목격된 것만으로도 위험이 크지만, 특히 대형 먹이를 먹고 있을 때는 더욱 위험하다고 설명했다.이에 따라 예방 조치 차원에서 선셋비치를 중심으로 총 2마일(약 3.2㎞) 길이 해안선 해역을 48시간 동안 폐쇄한다고 구조대는 공지했다.캘리포니아 야생동물 관리 당국에 따르면 상어가 사람을 공격하는 사고는 극히 드물다. 캘리포니아주에서 1950년 이후 상어 관련 사고는 250건 미만, 그중 사망 사고는 20건 미만인 것으로 전해졌다.