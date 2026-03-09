승인 만료 선박으로 피조개 불법 채취 선장 2명 검거

이미지 확대 서울신문 DB. 닫기 이미지 확대 보기 서울신문 DB.

승인 기간이 끝난 선박을 이용해 수산물을 채취한 선장 2명이 해경에 적발됐다.경남 사천해양경찰서는 양식산업발전법 위반 혐의로 60대 A씨 등 선장 2명을 검거해 조사하고 있다고 9일 밝혔다.A씨 등은 지난 5일 오전 0시 36분쯤 고성군 하이면 율포말 앞 해상에 있는 패류 양식장에서 승인 기간이 끝난 관리선 2척을 이용해 피조개를 채취한 혐의를 받는다. 양식산업 발전법은 승인되지 않은 관리선을 이용한 수산물 채취를 금지하고 있다.해경은 정확한 경위와 사실관계를 조사한 뒤 A씨 등을 입건할 방침이다. 해경 관계자는 “불법조업은 수산자원의 지속 가능성을 위협하는 위법행위다. 어업 질서 확립을 위해 단속을 지속하겠다”라고 밝혔다.