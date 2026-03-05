“광주전남, 하나의 생활경제권 광역통합교통체계 구축”

■ 제7차 대자보도시 광주 시민포럼 개최
광주시-지속가능발전협, 철도·BRT 축 30·60분 광역이동체계 제안
공공버스 재설계 및 AI기반 통합교통플랫폼·광역교통거버넌스 추진
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
광주시는 4일, 광주에너지파크 해담마루에서 ‘제7차 대자보 도시 광주 시민포럼’을 개최했다. 광주광역시 제공
광주시는 5일 광주지속가능발전협의회와 함께 광주에너지파크 해담마루에서 ‘제7차 대자보(대중교통·자전거·보행 중심) 도시 광주 시민포럼’을 개최했다.
이날 포럼은 광주·전남 행정통합에 따른 교통정책 방향과 기후도시 광주 실현을 위한 녹색교통 전략을 논의하기 위해 마련됐다.
첫 번째 발제자로 나선 윤희철 생태도시리빙랩 소장은 ‘전남광주시대, 교통정책에 대한 시민의 질문과 방향’을 주제로 발표했다.
윤 소장은 “기존 단일 도시 중심 교통정책에서 벗어나 광주와 전남을 하나의 생활 경제권으로 보는 광역 통합 교통체계를 구축해야 한다”고 강조했다. 이를 위해 철도(광역·도시철도)와 간선급행버스체계(BRT)를 축으로 한 30분 생활권·60분 광역이동체계를 구축하고, 공공버스 재설계와 인공지능(AI) 기반 통합교통플랫폼(MaaS), 광역교통 거버넌스 구축 등을 단계적으로 추진해야 한다고 제안했다.
이어 고이지선 녹색전환연구소 지역전환팀장은 ‘기후도시 광주를 위한 정책 제안’을 발표했다. 이동수요 억제-대자보 중심 전환-기술 고도화로 이어지는 3단계 전략을 제시하고, 유럽 주요 도시 사례를 소개했다.
고이지선 팀장은 “기후정책은 선언만으로 지지를 얻는 것이 아니라, 시민 삶의 질 개선이라는 성과로 이어질 때 비로소 정치적 정당성을 확보할 수 있다”고 강조했다. 그는 또 “광주·전남 행정통합 논의 속에서 지방정부는 사업 수행자를 넘어 이해관계를 조정하는 ‘촉진자’로서 역할을 강화해야 하며, 시민 참여를 기반으로 승용차 중심 구조를 넘어서는 사람 중심 기후도시로 전환해야 한다”고 주장했다.
주제 발표에 이후에는 ‘통합의 시대, 교통정책을 묻다’를 주제로 토론이 진행됐다.
참석자들은 ▲광주·전남을 하나의 생활권으로 연결하는 광역교통체계 구축 ▲대중교통 중심 교통체계를 통한 탄소중립, 사람중심 교통정책 전환 ▲통합특별시 체계에 맞는 행정기반 마련 등을 제시했다.
윤미라 광주전략추진단장은 “광주전남 행정통합 이후에도 자동차 중심 도시에서 사람 중심 도시로 전환은 중요하다”며 “행정통합 시대에 맞는 대자보 도시 정책을 시민과 함께 만들어 가겠다”고 말했다.
박승진 서울시의원 “중화2동 공영주차장 준공 환영”
서울시의회 박승진 의원(더불어민주당, 중랑3)은 지난 2월 27일 중랑구 중화2동 공영주차장 준공설명회에 참석해 사업 완료를 축하하고, 저층주거지 주차난 해소의 의미를 강조했다. 중화2동 일대는 다세대·다가구 주택이 밀집한 대표적인 저층주거지로, 구조적으로 지하주차장 확보가 어려워 상시적인 주차난을 겪어왔다. 특히 야간 시간대에는 이면도로 불법주정차 문제로 주민 불편과 안전 우려가 지속적으로 제기되어 왔다. 이번 중화2동 공영주차장 조성 사업은 이러한 지역 현안을 해소하기 위해 추진된 것으로, 공영주차면을 대폭 확충해 주민들의 주차 편의를 크게 개선하게 됐다. 공영주차장은 지역 여건을 고려한 구조로 조성되어 운영 효율성과 안전성을 동시에 확보했다. 박 의원은 그간 저층주거지 주차난 해결을 위한 공영주차장 확충의 필요성을 지속적으로 제기해 왔으며, 서울시 예산 확보와 국비, 구비 등 확보를 통해 사업이 원활히 추진될 수 있도록 지원해 왔다. 박 의원은 “저층주거지는 공동주택과 달리 자체적인 주차공간 확보가 어려워 공영주차장 확충이 사실상 유일한 해법”이라며 “이번 중화2동 공영주차장 준공은 주민 삶의 질을 실질적으로 개선하는 중요한 성과”라고 밝혔다.
서울시의회 바로가기
한편 ‘대·자·보 도시 광주 시민포럼’은 대중교통·자전거·보행을 주제로 전문가와 시민이 함께 논의하는 소통의 장이다. 2024년부터 ▲보행환경·자전거 ▲교통약자 이동편의 증진 ▲간선급행버스체계(BRT) ▲차없는 거리 ▲교통정책 ▲자전거 이용 활성화 등 6차례 개최했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제7차 대자보 도시 광주 시민포럼의 주요 목적은?