사회 울산 중구서 주택 화재… 거주자 추정 20대 남성 사망 박정훈 기자 입력 2026-03-01 07:59 수정 2026-03-01 07:59

지난 28일 오후 6시쯤 울산 중구 남외동의 2층 주택에서 불이 났다.소방 당국에 따르면 이날 불은 19분 만에 진화됐으나 거주자로 추정되는 20대가 숨졌다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사하고 있다. 울산 박정훈 기자