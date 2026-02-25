‘응급실 뺑뺑이’ 종식될까… 중증 환자 갈 병원, 정부 상황실이 배정

중증은 광역상황실이 병원 선정

119구급대는 환자 처치에만 집중

내달 호남권 시범사업, 하반기 ‘전국 확대안’ 마련

119 구급차. 서울신문 DB

정부가 ‘응급실 뺑뺑이’ 해소를 위해 응급환자의 중증도에 따라 이송 병원 선정 체계를 바꾼다. 중증 환자는 보건복지부가 운영하는 광역응급의료상황실이 직접 수용 가능 병원을 확인해 배정하도록 하고, 중등증 이하는 현장 지침에 따라 이송하는 방식으로 구조를 재편한다. 119구급대원이 병원 여러 곳에 전화를 돌리며 수용 여부를 묻는 이른바 ‘전화 뺑뺑이’를 줄이고 컨트롤타워가 중증 환자의 병상을 책임지는 체계로 전환하겠다는 구상이다.복지부와 소방청은 3월부터 5월까지 광주광역시·전북도·전남도에서 ‘응급환자 이송체계 혁신 시범사업’을 실시한다고 25일 밝혔다. 정부는 시범사업 결과를 토대로 올해 하반기 중 전국에 적용할 표준안을 마련할 계획이다.개편안의 핵심은 119구급대의 반복적인 수용 문의를 줄이기 위해 환자 상태별로 병원 선정 책임을 이원화한 것이다.심정지나 중증 외상(KTAS 1등급) 등 생명이 위독한 최중증 환자는 사전에 지정한 병원으로 바로 이송한다. 그외 중증 환자(2등급)의 경우 구급대가 현장 환자 정보를 광역응급의료상황실(이하 상황실)과 119구급상황관리센터에 동시에 전송하면 상황실이 즉시 수용 가능 여부를 확인해 이송 병원을 직접 지정한다. 구급대원이 병원을 찾아 헤매는 대신 환자 처치에만 전념하도록 하겠다는 취지다.만약 이송이 일정 시간 이상 지연되면 상황실이 ‘우선 수용병원’을 안내해 먼저 안정화 처치를 받도록 하고, 이후 최종 치료가 가능한 병원으로 전원을 연계한다. 다만 심정지처럼 즉각적인 처치가 필요한 환자는 지침상 사전 지정 병원으로 곧바로 이송한다.중등증 이하(3~5등급) 환자는 지역별 이송 지침과 병원의 실시간 의료자원 정보를 토대로 구급대가 병원을 정해 바로 이송한다. 예컨대 고열·탈수 환자(3등급)는 상태 악화 가능성을 살펴 병원을 섭외하되, 단순 복통 등 경증 환자(4~5등급)는 대기 없이 지침상의 인근 병원으로 바로 보내 중증 환자용 병상을 확보한다는 방침이다.병원과 구급대 사이의 정보 공유도 강화한다. ‘119구급스마트시스템’을 통해 환자 정보와 병원의 중환자실·수술실 가동 현황, 영상 장비(MRI·CT) 보유 여부 등을 실시간으로 확인할 수 있도록 한다. 또한 병원이 응급환자를 받지 못하는 사유를 구체화하고 질환별 수용 곤란 상황을 사전에 알리도록 해 불필요한 대기와 혼선을 줄이겠다는 계획이다.절단된 손발 수술·소아 응급·분만 등 고난도 질환은 인근 시도 자원까지 포함해 이송할 수 있는 병원 목록을 정비한다. 정부는 이송 시간 변화와 재이송률, 최종 치료 결과 등을 분석해 제도 효과를 평가할 예정이다.이송 체계 개선과 함께 지역 의료 기반 확충도 병행된다. 권역응급의료센터를 추가 확충하고 지역의사제 도입과 공공의대 설립 등을 통해 필수·응급의료 인력을 확보한다는 구상이다.정은경 복지부 장관은 “응급실 미수용 문제를 해결하려면 지역사회가 중심이 돼야 한다”며 “하반기 전국 확대를 목표로 정부와 소방이 공동의 책임 의식을 갖고 사업을 추진하겠다”고 말했다.