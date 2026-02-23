킨텍스, ‘전한길 콘서트’ 대관 승인 취소

이미지 확대 김동연 경기지사는 23일 오후 ‘3·1절 기념 자유음악회(전한길 콘서트)’와 관련해 고양 킨텍스 사장에게 대관 취소를 요청했다. 김동연 지사 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김동연 경기지사는 23일 오후 ‘3·1절 기념 자유음악회(전한길 콘서트)’와 관련해 고양 킨텍스 사장에게 대관 취소를 요청했다. 김동연 지사 페이스북 캡처

다음 달 2일 고양 킨텍스에서 예정된 ‘3·1절 기념 자유음악회’ 대관 승인이 취소됐다.23일 경기도에 따르면 김동연 경기지사는 이날 오후 ‘3·1절 기념 자유음악회(전한길 콘서트)’와 관련해 고양 킨텍스 사장에게 대관 취소를 요청했다. 김 지사는 이날 페이스북에 올린 글에서 “‘윤 어게인’ 극우 망상 세력이 활개 치도록 내버려 둬선 안 된다. 경기도에선 더더욱 용납할 수 없다”며 대관 취소를 강력히 촉구했다.이후 킨텍스는 주최 측에 취소 통보 공문을 보낸 것으로 확인됐다. 킨텍스 관계자는 “최초 행사 신청이 들어왔을 당시에는 3·1운동의 의미를 기리는 가족형 문화 공연이었지만 이후 행사 내용을 파악했고, 김 지사에게서도 요청이 들어와 검토 후 취소 통보 공문을 발송했다”고 말했다. 규정상 ‘사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사 등’에 대해선 행사장소 배정을 제한할 수 있다는 게 킨텍스 측의 입장이다.앞서 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’는 다음 달 2일 고양시 킨텍스에서 ‘3·1절 기념 자유음악회’ 개최를 홍보했다. 또 가수 태진아, 이재용 전 MBC 아나운서 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 게재했다. 이후 태진아 씨와 이 전 아나운서는 “일반 행사로 알았다. 전한길씨와 연관된 정치적 행사인 줄 몰랐다”며 불참을 알렸다. 소프라노 정찬희 씨도 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “저는 이 공연에 출연하지 않는다”고 밝혔다.