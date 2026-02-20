내란 재판 일단락…중요임무종사 박성재 전 법무부 장관 등도 속도전

이미지 확대 구속심사 마친 박성재 전 장관 윤석열 전 대통령의 비상 계엄 선포에 가담한 혐의를 받는 박성재 전 법무부장관이 지난해 10월 14일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 마치고 이동하고 있다.

내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받으면서 내란중요임무종사 혐의로 기소된 국무위원과 군 지휘부 재판에도 속도가 붙을 전망이다.같은 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관, 조지호 전 경찰청장 등이 모두 유죄 판결을 받으면서 박성재 전 법무부 장관도 유죄 판결을 받을지 관심이 쏠린다.20일 법조계에 따르면 내란 혐의로 재판을 받는 피고인은 박 전 장관과 추경호 국민의힘 의원, 군 지휘관 등이다.앞서 국무위원 중 한덕수 전 국무총리는 징역 23년, 이상민 전 행정안전부 장관은 징역 7년을 선고받았다.박 전 장관은 12·3 계엄 선포 직후 법무부 하급자들에게 구치소 내 수용 공간 확보 등을 검토하도록 한 혐의로 지난해 12월 기소됐다.서울중앙지법 형사합의33부의 심리를 받는데, 한 전 총리에게 유죄를 선고한 이진관 부장판사가 재판장을 맡고 있다.박 전 장관은 첫 공판에서 계엄 선포에 따른 기계적 조치였다며 내란 가담 혐의를 전부 부인했다.오는 23일 열리는 3차 공판에서는 법무부 관계자에 대한 증인 신문이 진행된다.추 의원은 원내대표 시절 비상계엄 당시 의원총회 장소를 여러 차례 변경해 국회의 계엄 해제 요구안 표결을 방해한 혐의를 받는다.그는 지난해 12월 구속 전 피의자 심문에서 혐의를 모두 부인했다. 추 의원의 첫 공판은 다음 달 25일 열린다.박안수 전 육군참모총장, 곽종근 전 육군 특수전사령관, 문상호 전 국군정보사령관, 여인형 전 국군방첩사령관, 이진호 전 수도방위사령관 등 군 지휘부도 서울중앙지법에서 재판을 받는다.곽 전 사령관은 국회를 봉쇄하고 계엄 해제 의결을 막으라는 지시를 받아 12·3 비상계엄 당일 707 특수임무단 등 특전사 예하 부대를 국회에 투입한 혐의를 받고 있다. 문 전 사령관은 계엄 선포 이틀 전인 2024년 12월 1일 노상원 전 사령관과 김봉규·정성욱 정보사 대령을 만나 계엄을 사전에 모의했다는 혐의다.여 전 사령관은 계엄 당시 김 전 장관으로부터 주요 인사에 대한 체포·구금을 지시받고 체포조를 운영한 혐의를 받는다. 이 전 사령관은 국회에 병력을 출동시켜 국회의원들의 계엄 해제 요구권 행사를 방해하고 국회를 봉쇄하려 한 혐의다.박 전 총장의 내란중요임무종사 사건도 서울중앙지법으로 이송돼 23일 첫 공판준비기일이 열린다. 그는 자신의 명의로 포고령을 발표하는 등 계엄에 연루된 혐의를 받는다.서울중앙지법 형사합의26부(부장 이현경)는 박 전 총장 외에도 군 지휘부 재판을 담당하고 있다.황교안 전 국무총리도 계엄 선포 직후 사회관계망서비스(SNS)에 내란을 선동하는 글을 게시한 혐의로 재판을 받고 있다. 앞서 재판부 기피 신청을 냈지만 기각됐다.