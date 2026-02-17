태범·무궁 여섯 돌… 국립백두대간수목원, 백두산호랑이 남매 생일잔치 연다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

태범·무궁 여섯 돌… 국립백두대간수목원, 백두산호랑이 남매 생일잔치 연다

김상화 기자
입력 2026-02-17 08:20
수정 2026-02-17 08:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
태범(왼쪽)과 무궁. 국립백두대간수목원 제공
태범(왼쪽)과 무궁. 국립백두대간수목원 제공


국립백두대간수목원은 오는 21일 백두산호랑이 남매(태범·무궁)의 생일잔치 행사를 연다고 17일 밝혔다.

태범과 무궁은 이날 6살이 된다.

생일 행사는 호랑이 특식 및 장난감 제공, 호랑이 생태설명회, 호랑이 행동 풍부화 프로그램 등으로 진행된다.

태범과 무궁은 에버랜드에서 살다가 지난 2021년 10월 백두대간수목원 백두산호랑이보전센터로 옮겼다.

백두산호랑이보전센터는 자연 서식지와 가장 가깝게 조성된 국내 최고 수준의 시설로 평가받는다.

국립백두대간수목원 호랑이숲에는 이들 남매를 포함해 총 6마리의 백두산호랑이가 생활하고 있다.

수목원 관계자는 “호랑이들이 건강하게 잘 지낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
봉화 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
태범과 무궁이 옮긴 곳은 어디인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로