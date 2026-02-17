태범·무궁 여섯 돌… 국립백두대간수목원, 백두산호랑이 남매 생일잔치 연다

태범(왼쪽)과 무궁. 국립백두대간수목원 제공 닫기 이미지 확대 보기 태범(왼쪽)과 무궁. 국립백두대간수목원 제공

국립백두대간수목원은 오는 21일 백두산호랑이 남매(태범·무궁)의 생일잔치 행사를 연다고 17일 밝혔다.태범과 무궁은 이날 6살이 된다.생일 행사는 호랑이 특식 및 장난감 제공, 호랑이 생태설명회, 호랑이 행동 풍부화 프로그램 등으로 진행된다.태범과 무궁은 에버랜드에서 살다가 지난 2021년 10월 백두대간수목원 백두산호랑이보전센터로 옮겼다.백두산호랑이보전센터는 자연 서식지와 가장 가깝게 조성된 국내 최고 수준의 시설로 평가받는다.국립백두대간수목원 호랑이숲에는 이들 남매를 포함해 총 6마리의 백두산호랑이가 생활하고 있다.수목원 관계자는 “호랑이들이 건강하게 잘 지낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.