영덕군, 신규 원전 후보지 유치 놓고 군민 여론조사 실시…오는 9~13일

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
영덕군청 전경. 영덕군 제공
경북 영덕군은 한국수력원자력이 추진하는 ‘신규 원자력발전소 건설 후보부지 유치 공모’와 관련해 군민 의견을 수렴한다고 6일 밝혔다.
오는 9일부터 13일까지 군민 1400명을 대상으로 원전 유치 찬반 의견과 이유, 최우선 고려 요소 등을 조사할 예정이다. 여론조사 전문기업인 리얼미터와 리서치웰이 맡는다.
군은 여론조사 결과에 따라 군의회에 신규 원전 유치 동의안 제출 여부를 정할 방침이다.
한수원은 3월 30일까지 후보부지를 신청받는다.
김용호 서울시의원, ‘용산 미군기지 오염 확산 방지 정책 토론회’ 성공리 끝마쳐
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 4일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 ‘용산 미군기지 오염 확산 방지, 시민 건강 및 안전 보호를 위한 정책 토론회’를 개최했다. 이날 토론회에서는 용산 미군기지 일대 토양·지하수 오염 문제에 대한 전문가 의견과 관련 제도적 쟁점이 논의됐다. 이날 토론회에는 권영세·나경원 국회의원, 최호정 서울시의회 의장, 이성배 서울시의회 국민의힘 대표의원, 성흠제 서울시의회 더불어민주당 대표의원, 강동길 도시안전건설위원회 위원장 등이 영상 또는 서면 축사를 전하며, 용산 미군기지 오염 문제가 정파를 넘어 시민 건강과 안전 보호 차원에서 다뤄져야 할 사안이라는 데 뜻을 모았고, 용산구민 등 약 80여명이 참석했다. 김 의원은 개회사에서 “용산 미군기지는 국가 안보의 핵심적인 역할을 수행해 온 공간이었지만, 장기간에 걸친 기름 유출 등으로 토양과 지하수 오염 문제가 심각하게 제기돼 왔다”고 밝혔다. 이어 “앞으로는 보다 과학적이고 정밀한 조사 방법 도입, 오염 차단벽 구축, 다양한 토양 정화 공법 적용, 위해도 저감 조치와 예산 수립 등 구체적인 대응 방안 마련이 필요한 상
서울시의회 바로가기
영덕군 관계자는 “지역 100년 미래를 좌우하는 매우 중요하고 민감한 사안인 만큼 군민의 의견을 반영해 결정하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
영덕군이 군민 여론조사를 실시하는 목적은?