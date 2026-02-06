영덕군, 신규 원전 후보지 유치 놓고 군민 여론조사 실시…오는 9~13일

이미지 확대 영덕군청 전경. 영덕군 제공 닫기 이미지 확대 보기 영덕군청 전경. 영덕군 제공

경북 영덕군은 한국수력원자력이 추진하는 ‘신규 원자력발전소 건설 후보부지 유치 공모’와 관련해 군민 의견을 수렴한다고 6일 밝혔다.오는 9일부터 13일까지 군민 1400명을 대상으로 원전 유치 찬반 의견과 이유, 최우선 고려 요소 등을 조사할 예정이다. 여론조사 전문기업인 리얼미터와 리서치웰이 맡는다.군은 여론조사 결과에 따라 군의회에 신규 원전 유치 동의안 제출 여부를 정할 방침이다.한수원은 3월 30일까지 후보부지를 신청받는다.영덕군 관계자는 “지역 100년 미래를 좌우하는 매우 중요하고 민감한 사안인 만큼 군민의 의견을 반영해 결정하겠다”고 말했다.