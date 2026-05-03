제주 외국인 전용 카지노 ‘잭팟’… 지난해 매출 6465억원 ‘역대급’

도내 외국인 전용 카지노 8곳 집계

전년 4589억보다 40.8% 증가 수치

이용객 91만 3890명… 37.8% 껑충

개별여행패턴 변화… 2030 절반 넘어

이미지 확대 제주 드림타워내 카지노 전경. 롯데관광개발 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주 드림타워내 카지노 전경. 롯데관광개발 제공

세줄 요약 제주 외국인 전용 카지노 8곳의 지난해 총매출이 6465억원으로 집계돼 전년보다 40.8% 늘었다. 납부금도 620억원으로 증가해 관광진흥기금의 핵심 재원 역할을 했고, 이용객도 91만명을 넘으며 회복세를 넘어 성장 국면에 들어섰다. 카지노 8곳 매출 6465억원, 역대급 실적

납부금 620억원, 관광진흥기금 핵심 재원

이용객 91만명 돌파, 20~30대 비중 확대

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제주도 내 외국인 전용 카지노 8곳이 지난해 역대급 실적을 거둔 것으로 나타났다. 매출은 1년 새 40% 넘게 급증했고, 제주 관광산업에 투입되는 기금 규모도 크게 늘었다.제주도는 2025년 도내 외국인 전용 카지노 8곳의 총매출이 6465억원으로 집계됐다고 3일 밝혔다. 이는 전년 4589억원보다 1876억원(40.8%) 증가한 수치다.카지노 호황에 따라 제주관광진흥기금으로 편입되는 카지노 납부금도 크게 늘었다. 지난해 납부금은 620억원으로 전년 431억원보다 43.8% 증가했다. 제주도 관광진흥기금 조성액 가운데 60% 이상이 카지노 납부금에서 충당되는 만큼, 관광 인프라 확충과 각종 지원사업의 핵심 재원으로 기능하고 있다.입장객 수도 가파르게 늘었다. 지난해 카지노 이용객은 91만 3890명으로 전년 66만 2976명보다 37.8% 증가했다. 코로나19 이후 회복세를 넘어 본격적인 성장 국면에 진입했다는 평가가 나온다.눈에 띄는 변화는 젊어진 고객층이다. 지난해 카지노 방문객 가운데 20~30대 비중은 51.3%로 절반을 넘어섰다. 2024년 47.9%보다 3.4%P 상승했다. 과거 중장년층 중심이던 카지노 수요가 젊은 자유여행객으로 이동하고 있다는 의미다.도는 여행 패턴 변화가 이 같은 흐름을 이끌었다고 분석했다. ‘2025 제주 방문관광객 실태조사’ 결과 외국인 관광객의 개별여행 비중은 91.9%에 달했다. 단체관광 중심 구조가 무너지면서 숙박·쇼핑·엔터테인먼트를 함께 즐길 수 있는 복합리조트형 카지노가 야간 관광거점으로 부상했다.김양보 제주도 관광교류국장은 “카지노는 제주관광진흥기금의 60% 이상을 차지하는 중요한 재원”이라며 “철저한 관리·감독을 통해 지역 관광산업에 기여하는 건전한 산업으로 육성하겠다”고 말했다.