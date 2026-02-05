‘찜질방서 16시간’ 60대 남성 숨져…경찰 수사

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

경기 부천시의 한 사우나 찜질방에서 60대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.5일 부천 원미경찰서에 따르면 전날 오전 7시 37분쯤 부천 원미구 한 사우나 내 찜질방에 60대 남성 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.경찰이 현장에 출동했을 때 A씨는 이미 숨진 뒤였다.A씨는 경찰과 소방 당국이 발견하기 약 16시간 전인 지난 3일 오후 3시 30분쯤 이 찜질방에 들어간 것으로 파악됐으나 현재까지 정확한 사망 시점은 확인되지 않았다.이 사우나는 24시간 운영하는 시설로, A씨가 발견된 찜질방에는 여러 이용객들이 출입했으나 이상 징후를 알아차리지는 못했던 것으로 조사됐다.경찰은 A씨가 지병으로 사망한 것으로 보고 구체적인 사인을 조사하고 있다. A씨는 당뇨 등 지병을 앓고 있었던 것으로 알려졌다.