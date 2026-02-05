李대통령 가슴 뜨겁게 한 ‘최고령’ 독립유공자 이하전 지사 별세… 향년 104세

이미지 확대 지난해 11월 104세 생일을 맞아 이재명 대통령이 보낸 축전과 선물을 받은 이하전 애국지사(가운데). 이 대통령 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난해 11월 104세 생일을 맞아 이재명 대통령이 보낸 축전과 선물을 받은 이하전 애국지사(가운데). 이 대통령 페이스북 캡처

최고령 독립유공자였던 이하전 애국지사가 104세를 일기로 세상을 떠났다.4일(현지시간) 미국 샌프란시스코총영사관 등에 따르면 이 지사는 이날 오전 캘리포니아주 새크라멘토 자택에서 별세했다.1921년 평양에서 태어난 이 지사는 숭인상업학교 재학 중이던 1938년 독립운동 비밀 결사인 독서회를 조직해 활동했다. 일본 유학 중이던 1941년에는 일제 경찰에 체포돼 옥고를 치렀다.독립운동가 안창호 선생의 사진을 건네받고, 그 위업을 기려 비밀결사 자금 8원을 출연했다.해방 이후엔 미국으로 유학했고, 북캘리포니아 지역 광복회 회장을 맡기도 했다.1990년 건국훈장 애족장을 받았다.이 지사는 최고령이자, 국외에 거주하는 마지막 독립유공자였다.지난해 11월 104세 생일을 맞은 이 지사는 이재명 대통령으로부터 축전과 선물을 받았다.이 대통령은 당시 페이스북에 올린 ‘104세 독립운동가께서 부른 고향의 봄에 담긴 의미를 되새기며’라는 제목의 글에서 “평생을 조국의 독립과 자유, 평화통일을 위해 헌신한 지사님께 대한민국 국민을 대표해 존경과 감사를 전한다”고 밝혔다.이어 “귀가 어두우신데도 축전을 끝까지 경청하고 기쁜 마음에 ‘고향의 봄’을 불렀다고 한다”며 “머나먼 미국 캘리포니아 땅에서 조국을 떠올리며 노래하는 지사님 모습을 생각하니 가슴이 뜨거워진다”고 말했다. 그러면서 “직접 찾아뵙고 인사드려야 했는데 그러지 못해 한없이 송구한 마음”이라도 했다.